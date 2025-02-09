Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов - 09.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250209/dubay-854791867.html
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов - 09.02.2025, ПРАЙМ
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов
Дубай в 2024 году посетило 18,7 миллиона международных туристов, что является новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:20+0300
2025-02-09T14:20+0300
экономика
оаэ
туризм
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg
ДУБАЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Дубай в 2024 году посетило 18,7 миллиона международных туристов, что является новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Рост по сравнению с 2023 годом, погода был зафиксирован предыдущий рекорд, составляет 9 процентов. "Сектор туризма продолжает процветать, показав среднюю занятость 78% в 832 гостиничных учреждениях, предлагающих более 154 тысяч номеров", - написал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум в соцсети Х.
https://1prime.ru/20250204/dubay-854660466.html
оаэ
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e144c4adcd6c81084e6e3fdb36bda49b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оаэ, туризм, дубай
Экономика, ОАЭ, Туризм, Дубай
14:20 09.02.2025
 
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов

Дубай в 2024 году посетило посетило рекордное число туристов - 18,7 миллиона

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Дубай в 2024 году посетило 18,7 миллиона международных туристов, что является новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Рост по сравнению с 2023 годом, погода был зафиксирован предыдущий рекорд, составляет 9 процентов.
"Сектор туризма продолжает процветать, показав среднюю занятость 78% в 832 гостиничных учреждениях, предлагающих более 154 тысяч номеров", - написал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум в соцсети Х.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн
4 февраля, 14:07
 
ЭкономикаОАЭТуризмДубай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала