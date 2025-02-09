https://1prime.ru/20250209/dubay-854791867.html
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов - 09.02.2025, ПРАЙМ
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов
Дубай в 2024 году посетило 18,7 миллиона международных туристов, что является новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:20+0300
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ДУБАЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Дубай в 2024 году посетило 18,7 миллиона международных туристов, что является новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Рост по сравнению с 2023 годом, погода был зафиксирован предыдущий рекорд, составляет 9 процентов. "Сектор туризма продолжает процветать, показав среднюю занятость 78% в 832 гостиничных учреждениях, предлагающих более 154 тысяч номеров", - написал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум в соцсети Х.
https://1prime.ru/20250204/dubay-854660466.html
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оаэ, туризм, дубай
Экономика, ОАЭ, Туризм, Дубай
Дубай в 2024 году посетило рекордное число туристов
Дубай в 2024 году посетило посетило рекордное число туристов - 18,7 миллиона
ДУБАЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Дубай в 2024 году посетило 18,7 миллиона международных туристов, что является новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Рост по сравнению с 2023 годом, погода был зафиксирован предыдущий рекорд, составляет 9 процентов.
"Сектор туризма продолжает процветать, показав среднюю занятость 78% в 832 гостиничных учреждениях, предлагающих более 154 тысяч номеров", - написал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум в соцсети Х.
В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн