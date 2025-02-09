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В Эквадоре в воскресенье началось голосование на выборах президента

В Эквадоре в воскресенье началось голосование на выборах президента - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Эквадоре в воскресенье началось голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T15:06+0300

2025-02-09T15:06+0300

2025-02-09T15:06+0300

политика

эквадор

буэнос-айрес

выборы

голосование

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. В воскресенье пройдет первый тур. За главный пост в стране будут бороться 16 кандидатов. Как свидетельствуют данные последних опросов, большее число голосов могут получить два лидера предвыборной гонки - действующий президент Даниэль Нобоа и кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес. По эквадорским законам, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс хотя бы один голос или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку на участок положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.

https://1prime.ru/20250206/udobreniya-854732752.html

эквадор

буэнос-айрес

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эквадор, буэнос-айрес, выборы, голосование