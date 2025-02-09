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В Эквадоре в воскресенье началось голосование на выборах президента
В Эквадоре в воскресенье началось голосование на выборах президента - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Эквадоре в воскресенье началось голосование на выборах президента
Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T15:06+0300
2025-02-09T15:06+0300
2025-02-09T15:06+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. В воскресенье пройдет первый тур. За главный пост в стране будут бороться 16 кандидатов. Как свидетельствуют данные последних опросов, большее число голосов могут получить два лидера предвыборной гонки - действующий президент Даниэль Нобоа и кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес. По эквадорским законам, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс хотя бы один голос или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку на участок положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
https://1prime.ru/20250206/udobreniya-854732752.html
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эквадор, буэнос-айрес, выборы, голосование
Политика, ЭКВАДОР, БУЭНОС-АЙРЕС, Выборы, голосование
В Эквадоре в воскресенье началось голосование на выборах президента
В Эквадоре начался первый тур голосования на президентских выборах
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре.
В воскресенье пройдет первый тур. За главный пост в стране будут бороться 16 кандидатов.
Как свидетельствуют данные последних опросов, большее число голосов могут получить два лидера предвыборной гонки - действующий президент Даниэль Нобоа и кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес.
По эквадорским законам, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс хотя бы один голос или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.
Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку на участок положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
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