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В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада - 09.02.2025, ПРАЙМ
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В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада
В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада
Электроснабжение в Новгородской области, пропавшее после снегопада 1 февраля, полностью восстановлено, в воскресенье энергетики закончили работы в последних... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T20:49+0300
2025-02-09T20:49+0300
энергетика
новгородская область
электроэнергия
лэп
россети
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение в Новгородской области, пропавшее после снегопада 1 февраля, полностью восстановлено, в воскресенье энергетики закончили работы в последних пяти населенных пунктах, сообщил первый заместитель губернатора Александр Дронов. Циклон "Джулиан" накрыл область в минувшие выходные сильным снегопадом. Из-за колебаний температуры в районе 0 градусов линии электропередачи за час покрылись льдом, тяжелые из-за налипшего снега деревья обрывали провода. С 1 февраля в регионе начались массовые отключения электроэнергии в 14 муниципалитетах. В понедельник без света остались 22,5 тысячи жителей в 524 населенных пунктах. Власти объявили режим повышенной готовности. В муниципалитетах были развернуты пункты временного размещения. "Восстановлено электроснабжение в последних пяти населенных пунктах Маловишерского района. Спасибо коллегам из энергетического комплекса и всем, кто помогал всю неделю исправлять последствия стихии!" - сообщил Дронов на своей странице в соцсети ВКонтакте. Как сообщала ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики восстановили после снегопада около 4 тысяч километров ЛЭП, убрали более 13 тысяч деревьев с ЛЭП, некоторые ЛЭП пришлось строить фактически заново.
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новгородская область, электроэнергия, лэп, россети
Энергетика, Новгородская область, электроэнергия, ЛЭП, Россети
20:49 09.02.2025
 
В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада

В Новгородской области восстановили электроснабжение спустя 9 дней после снегопада

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение в Новгородской области, пропавшее после снегопада 1 февраля, полностью восстановлено, в воскресенье энергетики закончили работы в последних пяти населенных пунктах, сообщил первый заместитель губернатора Александр Дронов.
Циклон "Джулиан" накрыл область в минувшие выходные сильным снегопадом. Из-за колебаний температуры в районе 0 градусов линии электропередачи за час покрылись льдом, тяжелые из-за налипшего снега деревья обрывали провода. С 1 февраля в регионе начались массовые отключения электроэнергии в 14 муниципалитетах. В понедельник без света остались 22,5 тысячи жителей в 524 населенных пунктах. Власти объявили режим повышенной готовности. В муниципалитетах были развернуты пункты временного размещения.
"Восстановлено электроснабжение в последних пяти населенных пунктах Маловишерского района. Спасибо коллегам из энергетического комплекса и всем, кто помогал всю неделю исправлять последствия стихии!" - сообщил Дронов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Эстония - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
В Эстонии допустили отключение электроснабжения на 72 часа
30 января, 15:53
Как сообщала ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики восстановили после снегопада около 4 тысяч километров ЛЭП, убрали более 13 тысяч деревьев с ЛЭП, некоторые ЛЭП пришлось строить фактически заново.
 
ЭнергетикаНовгородская областьэлектроэнергияЛЭПРоссети
 
 
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