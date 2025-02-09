https://1prime.ru/20250209/elektrosnabzhenie-854796010.html

В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада

В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Новгородской области восстановили электроснабжение после снегопада

Электроснабжение в Новгородской области, пропавшее после снегопада 1 февраля, полностью восстановлено, в воскресенье энергетики закончили работы в последних... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T20:49+0300

2025-02-09T20:49+0300

2025-02-09T20:49+0300

энергетика

новгородская область

электроэнергия

лэп

россети

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение в Новгородской области, пропавшее после снегопада 1 февраля, полностью восстановлено, в воскресенье энергетики закончили работы в последних пяти населенных пунктах, сообщил первый заместитель губернатора Александр Дронов. Циклон "Джулиан" накрыл область в минувшие выходные сильным снегопадом. Из-за колебаний температуры в районе 0 градусов линии электропередачи за час покрылись льдом, тяжелые из-за налипшего снега деревья обрывали провода. С 1 февраля в регионе начались массовые отключения электроэнергии в 14 муниципалитетах. В понедельник без света остались 22,5 тысячи жителей в 524 населенных пунктах. Власти объявили режим повышенной готовности. В муниципалитетах были развернуты пункты временного размещения. "Восстановлено электроснабжение в последних пяти населенных пунктах Маловишерского района. Спасибо коллегам из энергетического комплекса и всем, кто помогал всю неделю исправлять последствия стихии!" - сообщил Дронов на своей странице в соцсети ВКонтакте. Как сообщала ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад", энергетики восстановили после снегопада около 4 тысяч километров ЛЭП, убрали более 13 тысяч деревьев с ЛЭП, некоторые ЛЭП пришлось строить фактически заново.

https://1prime.ru/20250130/estoniya-854562026.html

новгородская область

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новгородская область, электроэнергия, лэп, россети