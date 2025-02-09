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В США расформирован отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием
В США расформирован отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием - 09.02.2025, ПРАЙМ
В США расформирован отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием
Генпрокурор Соединенных Штатов Памела Бонди в рамках мер по более эффективному использованию госсредств заявила о ликвидации оперативной группы в составе... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T16:46+0300
2025-02-09T16:46+0300
2025-02-09T16:46+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Генпрокурор Соединенных Штатов Памела Бонди в рамках мер по более эффективному использованию госсредств заявила о ликвидации оперативной группы в составе Федерального бюро расследований по выявлению иностранного влияния, в том числе якобы проводимого Россией и Китаем. "Чтобы высвободить ресурсы для более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейших злоупотреблений полномочиями прокуроров, целевая группа по иностранному влиянию должна быть расформирована", - следует из меморандума, которое опубликовал офис генпрокурора. При этом рассмотрение уголовных обвинений в соответствии с законом о регистрации иноагентов отныне должно быть ограничено случаями, которые соответствуют "более традиционному шпионажу" со стороны зарубежных правительственных субъектов. Телеканал NBC уточняет, что распущенная целевая группа на протяжении многих лет занималась борьбой с "тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников" Вашингтона, которые якобы пытались "заслужить расположение и посеять хаос в американской политике". Осведомленный сотрудник ФБР сообщил телеканалу, что три отряда из примерно 50 агентов бюро и вспомогательного персонала опергруппы по расследованию иностранного влияния сейчас ищут себе другие задания. Россия не раз опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в дела США и в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такие утверждения "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что нет каких-либо фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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сша, фбр
В США расформирован отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием
Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Генпрокурор Соединенных Штатов Памела Бонди в рамках мер по более эффективному использованию госсредств заявила о ликвидации оперативной группы в составе Федерального бюро расследований по выявлению иностранного влияния, в том числе якобы проводимого Россией и Китаем.
"Чтобы высвободить ресурсы для более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейших злоупотреблений полномочиями прокуроров, целевая группа по иностранному влиянию должна быть расформирована", - следует из меморандума, которое опубликовал офис генпрокурора.
При этом рассмотрение уголовных обвинений в соответствии с законом о регистрации иноагентов отныне должно быть ограничено случаями, которые соответствуют "более традиционному шпионажу" со стороны зарубежных правительственных субъектов.
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Телеканал NBC уточняет, что распущенная целевая группа на протяжении многих лет занималась борьбой с "тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников" Вашингтона, которые якобы пытались "заслужить расположение и посеять хаос в американской политике". Осведомленный сотрудник ФБР сообщил телеканалу, что три отряда из примерно 50 агентов бюро и вспомогательного персонала опергруппы по расследованию иностранного влияния сейчас ищут себе другие задания.
Россия не раз опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в дела США и в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такие утверждения "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что нет каких-либо фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.