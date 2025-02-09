https://1prime.ru/20250209/gaz-854789686.html

В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране

В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране

Рекорд в суточном потреблении газа побит в Турции с показателем в триста миллионов кубометров, сообщает государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ). | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T11:35+0300

2025-02-09T11:35+0300

2025-02-09T11:35+0300

энергетика

турция

газ

анкара

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/60/841396049_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_9b9b1c647995ae574372bd1ba66f49ac.jpg

АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Рекорд в суточном потреблении газа побит в Турции с показателем в триста миллионов кубометров, сообщает государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ). Россия - один из главных поставщиков природного газа в Турцию. "Еще один рекорд от BOTAŞ! Седьмого февраля 2025 года был побит рекорд Турции - 300 миллионов кубометров потребленного природного газа", - сообщила компания в соцсети Х. В сообщении напоминается, что предыдущий рекорд был побит 19 января 2022 года с суточным потреблением 288 миллионов кубометров природного газа.

https://1prime.ru/20250208/gaz-854779882.html

турция

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, газ, анкара