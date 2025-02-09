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В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране - 09.02.2025, ПРАЙМ
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В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране
В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране
Рекорд в суточном потреблении газа побит в Турции с показателем в триста миллионов кубометров, сообщает государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ). | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T11:35+0300
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энергетика
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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Рекорд в суточном потреблении газа побит в Турции с показателем в триста миллионов кубометров, сообщает государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ). Россия - один из главных поставщиков природного газа в Турцию. "Еще один рекорд от BOTAŞ! Седьмого февраля 2025 года был побит рекорд Турции - 300 миллионов кубометров потребленного природного газа", - сообщила компания в соцсети Х. В сообщении напоминается, что предыдущий рекорд был побит 19 января 2022 года с суточным потреблением 288 миллионов кубометров природного газа.
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турция, газ, анкара
Энергетика, ТУРЦИЯ, Газ, Анкара
11:35 09.02.2025
 
В Турции сообщили о новом рекорде суточного потребления газа в стране

BOTAŞ: В Турции побит рекорд в суточном потреблении газа

© Unsplash/KWON JUNHOГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/KWON JUNHO
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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Рекорд в суточном потреблении газа побит в Турции с показателем в триста миллионов кубометров, сообщает государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ).
Россия - один из главных поставщиков природного газа в Турцию.
"Еще один рекорд от BOTAŞ! Седьмого февраля 2025 года был побит рекорд Турции - 300 миллионов кубометров потребленного природного газа", - сообщила компания в соцсети Х.
В сообщении напоминается, что предыдущий рекорд был побит 19 января 2022 года с суточным потреблением 288 миллионов кубометров природного газа.
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ЭнергетикаТУРЦИЯГазАнкара
 
 
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