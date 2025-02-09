https://1prime.ru/20250209/gosduma-854789434.html

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час

Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T11:20+0300

2025-02-09T11:20+0300

2025-02-09T11:20+0300

госдума

россия

общество

законопроект

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. "Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сказано в тексте проекта, который есть в распоряжении РИА Новости. В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда. "Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений", - сказал Нилов РИА Новости. Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению, но "очень осторожно".

https://1prime.ru/20250208/zelenskiy-854778862.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, россия, общество , законопроект