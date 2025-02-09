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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час
Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T11:20+0300
2025-02-09T11:20+0300
2025-02-09T11:20+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. "Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сказано в тексте проекта, который есть в распоряжении РИА Новости. В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда. "Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений", - сказал Нилов РИА Новости. Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению, но "очень осторожно".
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госдума, россия, общество , законопроект
Госдума, РОССИЯ, Общество , законопроект
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на час
Госдума: в правительство направлен проект о сокращении рабочей недели на час
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сказано в тексте проекта, который есть в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.
"Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений", - сказал Нилов РИА Новости.
Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению, но "очень осторожно".
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