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Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ

Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ - 09.02.2025, ПРАЙМ

Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ

Грузинские правоохранители выдворили из страны в течение января 37 иностранных граждан, в том числе россиян, говорится в заявлении МВД. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T11:33+0300

2025-02-09T11:33+0300

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ТБИЛИСИ, 9 фев - ПРАЙМ. Грузинские правоохранители выдворили из страны в течение января 37 иностранных граждан, в том числе россиян, говорится в заявлении МВД. “В прошлом месяце сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел выдворили из страны 37 граждан разных стран на основании закона Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Некоторые иностранные граждане покинули Грузию добровольно, а некоторые из них были вынуждены покинуть страну в результате мероприятий, проведенных сотрудниками департамента миграции”, - отмечено в заявлении. По данным МВД, среди выдворенных лиц граждане Молдавии, Египта, Армении, России, Ирака, Ирана, Турции, Пакистана, Туркменистана, Индии, Бангладеш и Нигерии.

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