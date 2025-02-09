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Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ
Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ - 09.02.2025, ПРАЙМ
Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ
Грузинские правоохранители выдворили из страны в течение января 37 иностранных граждан, в том числе россиян, говорится в заявлении МВД. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T11:33+0300
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ТБИЛИСИ, 9 фев - ПРАЙМ. Грузинские правоохранители выдворили из страны в течение января 37 иностранных граждан, в том числе россиян, говорится в заявлении МВД. “В прошлом месяце сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел выдворили из страны 37 граждан разных стран на основании закона Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Некоторые иностранные граждане покинули Грузию добровольно, а некоторые из них были вынуждены покинуть страну в результате мероприятий, проведенных сотрудниками департамента миграции”, - отмечено в заявлении. По данным МВД, среди выдворенных лиц граждане Молдавии, Египта, Армении, России, Ирака, Ирана, Турции, Пакистана, Туркменистана, Индии, Бангладеш и Нигерии.
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грузия, россия, общество , тбилиси
ГРУЗИЯ, РОССИЯ, Общество , Тбилиси
11:33 09.02.2025
 
Грузия выдворила из страны в январе 37 иностранцев, среди них граждане РФ

МВД Грузии: из страны были выдворены 37 иностранных граждан, в их числе россияне

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Грузии
Флаг Грузии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
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ТБИЛИСИ, 9 фев - ПРАЙМ. Грузинские правоохранители выдворили из страны в течение января 37 иностранных граждан, в том числе россиян, говорится в заявлении МВД.
“В прошлом месяце сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел выдворили из страны 37 граждан разных стран на основании закона Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Некоторые иностранные граждане покинули Грузию добровольно, а некоторые из них были вынуждены покинуть страну в результате мероприятий, проведенных сотрудниками департамента миграции”, - отмечено в заявлении.
По данным МВД, среди выдворенных лиц граждане Молдавии, Египта, Армении, России, Ирака, Ирана, Турции, Пакистана, Туркменистана, Индии, Бангладеш и Нигерии.
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