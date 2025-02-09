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Индекс потребительских цен Китая в январе вырос на 0,5%

Индекс потребительских цен Китая в январе вырос на 0,5% - 09.02.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен Китая в январе вырос на 0,5%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в январе 2025 года вырос на 0,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T07:38+0300

2025-02-09T07:38+0300

2025-02-09T08:11+0300

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ПЕКИН, 9 фев - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в январе 2025 года вырос на 0,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР. CPI в городах в январе вырос на 0,6%, в сельской местности - на 0,3%. Продовольственные товары подорожали на 0,4%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%, цены на потребительские выросли на 0,1, услуги подорожали на 1,1%. Цены на свежие фрукты в январе в годовом выражении выросли на 0,6%, на овощи и зелень на 2,4%, цены на мясо выросли на 2,5%, при этом отдельно свинина подорожала на 13,8%. Цены на яйца выросли на 0,7%. Услуги здравоохранения в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,7%, на транспорт и связь снизились на 0,6%, цены на жилье выросли на 0,1%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в январе в годовом выражении снизился на 2,3%.

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мировая экономика, китай, кнр, cpi