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Минфин Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24% к концу года

Минфин Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24% к концу года - 09.02.2025, ПРАЙМ

Минфин Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24% к концу года

Правительство Турции рассчитывает добиться снижения инфляции до 24 процентов в текущем году, заявил министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T12:02+0300

2025-02-09T12:02+0300

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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Правительство Турции рассчитывает добиться снижения инфляции до 24 процентов в текущем году, заявил министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек. Институт статистики Турции (TUIK) в понедельник сообщил, что годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза в 41,25%. Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках. "С помощью монетарной, фискальной политики и политики доходов, управляемых цен, политики предложения, с этой сильной политической основой мы снизим инфляцию с 42 процентов до примерно 24 процентов в этом году. Когда наши граждане увидят это, они улучшат свои ожидания", - приводит слова министра газета Milat. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре минувшего года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.

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турция, мировая экономика, финансы, инфляция в турции, инфляция