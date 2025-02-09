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Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине

Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ

Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине

Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T14:24+0300

2025-02-09T14:24+0300

2025-02-09T14:24+0300

политика

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ООН, 9 фев – ПРАЙМ. Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле ждут ответных действий со стороны Вашингтона. Об этом сообщил в интервью с агентством РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия готова к контактам с США по мирному урегулированию конфликта на Украине, но в ходе переговоров американской стороне необходимо учитывать интересы России. Постпред также отметил, что готовность к диалогу ранее уже высказывал и президент России Владимир Путин."Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя. Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.

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россия, василий небензя, сша, дональд трамп, оон, украина