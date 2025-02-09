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Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине
Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:24+0300
2025-02-09T14:24+0300
политика
россия
василий небензя
сша
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оон
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ООН, 9 фев – ПРАЙМ. Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле ждут ответных действий со стороны Вашингтона. Об этом сообщил в интервью с агентством РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия готова к контактам с США по мирному урегулированию конфликта на Украине, но в ходе переговоров американской стороне необходимо учитывать интересы России. Постпред также отметил, что готовность к диалогу ранее уже высказывал и президент России Владимир Путин."Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя. Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.
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россия, василий небензя, сша, дональд трамп, оон, украина
Политика, РОССИЯ, Василий Небензя, США, Дональд Трамп, ООН, УКРАИНА
14:24 09.02.2025
 
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине

Небензя: Россия открыта к контактам с США по Украине и ждет действий Вашингтона

© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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ООН, 9 фев – ПРАЙМ. Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле ждут ответных действий со стороны Вашингтона. Об этом сообщил в интервью с агентством РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что Россия готова к контактам с США по мирному урегулированию конфликта на Украине, но в ходе переговоров американской стороне необходимо учитывать интересы России. Постпред также отметил, что готовность к диалогу ранее уже высказывал и президент России Владимир Путин.
"Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя.
Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США
6 февраля, 13:03
 
ПолитикаРОССИЯВасилий НебензяСШАДональд ТрампООНУКРАИНА
 
 
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