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Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине
Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:24+0300
2025-02-09T14:24+0300
2025-02-09T14:24+0300
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ООН, 9 фев – ПРАЙМ. Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле ждут ответных действий со стороны Вашингтона. Об этом сообщил в интервью с агентством РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия готова к контактам с США по мирному урегулированию конфликта на Украине, но в ходе переговоров американской стороне необходимо учитывать интересы России. Постпред также отметил, что готовность к диалогу ранее уже высказывал и президент России Владимир Путин."Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя. Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.
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Политика, РОССИЯ, Василий Небензя, США, Дональд Трамп, ООН, УКРАИНА
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине
Небензя: Россия открыта к контактам с США по Украине и ждет действий Вашингтона
ООН, 9 фев – ПРАЙМ. Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе", при условии, что российские интересы также будут учитываться. На данный момент в Кремле ждут ответных действий со стороны Вашингтона. Об этом сообщил в интервью с агентством РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что Россия готова к контактам с США по мирному урегулированию конфликта на Украине, но в ходе переговоров американской стороне необходимо учитывать интересы России. Постпред также отметил, что готовность к диалогу ранее уже высказывал и президент России Владимир Путин.
"Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя.
Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США