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В Крыму предложили подсчитать ущерб из-за обстрелов ВСУ российским регионам
В Крыму предложили подсчитать ущерб из-за обстрелов ВСУ российским регионам - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму предложили подсчитать ущерб из-за обстрелов ВСУ российским регионам
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T12:30+0300
2025-02-09T12:30+0300
2025-02-09T12:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. Как сообщил Константинов агентству РИА Новости, необходимо в полном объеме посчитать ущерб, который был нанесен российским территориям со стороны Украины, чтобы избежать ошибок прошлого.По его словам, любые такие подсчёты имеют важное значение с точки зрения правды и восстановления справедливости. "Скажем, этого не было сделано в период Великой Отечественной войны. И вот СССР победил в войне, дипломатически закрепил свою победу. Но если бы в тот период был скрупулёзно подсчитан ущерб, нанесённый нам оккупантами и предъявлен их правопреемникам как счёт, до сих пор Германия не расплатилась бы с нами. Но тогда были другие приоритеты. Зато мы по ленд-лизу выплатили все до копейки. В результате танки с немецкими крестами опять на Украине и под Курском, а по нашим городам бьют из высокоточного американского оружия. Вот почему надо все считать, компенсировать, ничего не списывать на "мир и дружбу". Мир и дружба - хорошо, но денежки – врозь", - сказал глава парламента.
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, Общество , УКРАИНА, ВСУ
В Крыму предложили подсчитать ущерб из-за обстрелов ВСУ российским регионам
Крымский парламент: необходимо подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ территории РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам.
Как сообщил Константинов агентству РИА Новости, необходимо в полном объеме посчитать ущерб, который был нанесен российским территориям со стороны Украины, чтобы избежать ошибок прошлого.
По его словам, любые такие подсчёты имеют важное значение с точки зрения правды и восстановления справедливости.
"Скажем, этого не было сделано в период Великой Отечественной войны. И вот СССР победил в войне, дипломатически закрепил свою победу. Но если бы в тот период был скрупулёзно подсчитан ущерб, нанесённый нам оккупантами и предъявлен их правопреемникам как счёт, до сих пор Германия не расплатилась бы с нами. Но тогда были другие приоритеты. Зато мы по ленд-лизу выплатили все до копейки. В результате танки с немецкими крестами опять на Украине и под Курском, а по нашим городам бьют из высокоточного американского оружия. Вот почему надо все считать, компенсировать, ничего не списывать на "мир и дружбу". Мир и дружба - хорошо, но денежки – врозь", - сказал глава парламента.
В Крыму сообщили о подготовке списка объектов под национализацию