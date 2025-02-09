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Маск пошутил над "независимыми" СМИ, оставшимся без финансирования USAID

Маск пошутил над "независимыми" СМИ, оставшимся без финансирования USAID - 09.02.2025, ПРАЙМ

Маск пошутил над "независимыми" СМИ, оставшимся без финансирования USAID

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сыронизировал над "независимыми" СМИ России и... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T10:29+0300

2025-02-09T10:29+0300

2025-02-09T10:29+0300

экономика

илон маск

usaid

сша

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финансы

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сыронизировал над "независимыми" СМИ России и Украины, которые в данный момент остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID). "Независимые СМИ", надрываюсь от смеха (в оригинале: lmao - ред.)", - написал Маск в социальной сети X, приложив к посту картинку, где написано, что "независимые СМИ в России и Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID". При этом Маск не уточнил, какие "СМИ" имеет в виду. Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

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илон маск, usaid, сша, украина, финансы