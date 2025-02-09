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Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - 09.02.2025, ПРАЙМ

Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Руководитель департамента эффективности госуправления (DOGE) Соединенных Штатов, американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T20:20+0300

2025-02-09T20:20+0300

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Руководитель департамента эффективности госуправления (DOGE) Соединенных Штатов, американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, указав на то, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". Предприниматель в своей соцсети X отреагировал на пост пользователя, процитировавшего слова спецпосланника президента Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла о том, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - это медиа, которых оплачивают американские налогоплательщики, но которые являются пережитком прошлого. "Да, закройте их... их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", - написал Маск.Глава департамента добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков". В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков об СВО. Через несколько дней RFE/RL* объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе говорилось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также там упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки по спецоперации. "Радио Свобода"* финансируется конгрессом США через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией** Признано в РФ СМИ-иноагентом

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