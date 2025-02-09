Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky - 09.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250209/moshenniki-854789012.html
Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky
Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky - 09.02.2025, ПРАЙМ
Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky
Схемы телефонных мошенников будут продолжать развиваться, количество этапов будет все время увеличиваться, так что уже через 5 лет нынешние уловки покажутся... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T10:38+0300
2025-02-09T10:38+0300
мошенничество
лаборатория касперского
технологии
мошеннические схемы
мошенники
борьба с мошенниками
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/71/827667101_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c6825ce927c2877d0365304c13a227b.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Схемы телефонных мошенников будут продолжать развиваться, количество этапов будет все время увеличиваться, так что уже через 5 лет нынешние уловки покажутся людям удивительно простыми, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "В будущем нам ждать развития того же, что и было в прошлых годах. Мошенничество уровня 2005-го года - это смс: "Привет, мама, я в тюрьме". Сейчас все сложнее. Теперь звонят в мессенджер, пытаются в чем-то убедить, потом звонит якобы полицейский или Росфинмониторинг и так далее. В ближайшем будущем продолжится наслоение дополнительных этапов", - сказал он. Эксперт объяснил, что каждое средство защиты вызывает у злоумышленников необходимость изобретать дополнительный слой легенды. Так, когда запретили подмену номера, злоумышленники начали звонить в WhatsApp. А если, к примеру, запретят делать денежные переводы, то мошенники будут требовать, чтобы наличные снимали в банкоматах. Запретят снимать наличные в банкоматах - будут, вероятно, просить сразу покупать криптовалюту и так далее. "Через 5 лет мы будем удивляться, как было все просто в 2025-м", - отметил Голованов.
https://1prime.ru/20241118/kaspersky-852899055.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/71/827667101_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c434ac06d7eda1ebe7e5fd378c6506a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лаборатория касперского, технологии, мошеннические схемы, мошенники, борьба с мошенниками
Мошенничество, Лаборатория Касперского, Технологии, мошеннические схемы, мошенники, борьба с мошенниками
10:38 09.02.2025
 
Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky

Kaspersky: через 5 лет нынешние уловки мошенников будут казаться очень простыми

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк# Сотрудники во время работы в компании "Лаборатория Касперского" в Москве
# Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Схемы телефонных мошенников будут продолжать развиваться, количество этапов будет все время увеличиваться, так что уже через 5 лет нынешние уловки покажутся людям удивительно простыми, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"В будущем нам ждать развития того же, что и было в прошлых годах. Мошенничество уровня 2005-го года - это смс: "Привет, мама, я в тюрьме". Сейчас все сложнее. Теперь звонят в мессенджер, пытаются в чем-то убедить, потом звонит якобы полицейский или Росфинмониторинг и так далее. В ближайшем будущем продолжится наслоение дополнительных этапов", - сказал он.
Эксперт объяснил, что каждое средство защиты вызывает у злоумышленников необходимость изобретать дополнительный слой легенды. Так, когда запретили подмену номера, злоумышленники начали звонить в WhatsApp. А если, к примеру, запретят делать денежные переводы, то мошенники будут требовать, чтобы наличные снимали в банкоматах. Запретят снимать наличные в банкоматах - будут, вероятно, просить сразу покупать криптовалюту и так далее.
"Через 5 лет мы будем удивляться, как было все просто в 2025-м", - отметил Голованов.
Kaspersky
В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium
18 ноября 2024, 18:55
 
МошенничествоЛаборатория КасперскогоТехнологиимошеннические схемымошенникиборьба с мошенниками
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала