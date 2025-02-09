https://1prime.ru/20250209/moshenniki-854789012.html

Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky

Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky - 09.02.2025, ПРАЙМ

Нынешние мошеннические схемы через 5 лет уже устареют, считают в Kaspersky

Схемы телефонных мошенников будут продолжать развиваться, количество этапов будет все время увеличиваться, так что уже через 5 лет нынешние уловки покажутся... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T10:38+0300

2025-02-09T10:38+0300

2025-02-09T10:38+0300

мошенничество

лаборатория касперского

технологии

мошеннические схемы

мошенники

борьба с мошенниками

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Схемы телефонных мошенников будут продолжать развиваться, количество этапов будет все время увеличиваться, так что уже через 5 лет нынешние уловки покажутся людям удивительно простыми, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "В будущем нам ждать развития того же, что и было в прошлых годах. Мошенничество уровня 2005-го года - это смс: "Привет, мама, я в тюрьме". Сейчас все сложнее. Теперь звонят в мессенджер, пытаются в чем-то убедить, потом звонит якобы полицейский или Росфинмониторинг и так далее. В ближайшем будущем продолжится наслоение дополнительных этапов", - сказал он. Эксперт объяснил, что каждое средство защиты вызывает у злоумышленников необходимость изобретать дополнительный слой легенды. Так, когда запретили подмену номера, злоумышленники начали звонить в WhatsApp. А если, к примеру, запретят делать денежные переводы, то мошенники будут требовать, чтобы наличные снимали в банкоматах. Запретят снимать наличные в банкоматах - будут, вероятно, просить сразу покупать криптовалюту и так далее. "Через 5 лет мы будем удивляться, как было все просто в 2025-м", - отметил Голованов.

https://1prime.ru/20241118/kaspersky-852899055.html

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лаборатория касперского, технологии, мошеннические схемы, мошенники, борьба с мошенниками