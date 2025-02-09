https://1prime.ru/20250209/moshenniki-854789159.html
МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля
МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля - 09.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля
Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T10:47+0300
2025-02-09T10:47+0300
2025-02-09T10:47+0300
мошенничество
технологии
мвд
мошенники
кибермошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем - "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства. Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение. В МВД предупредили быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО. "Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250206/moshenniki-854718331.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мвд, мошенники, кибермошенники
Мошенничество, Технологии, МВД, МОШЕННИКИ, кибермошенники
МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля
МВД: в преддверии 14 февраля пользователи могут столкнуться с кибермошенниками
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем - "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства.
Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение.
В МВД предупредили быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.
"Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", - заключили в ведомстве.
Мошенники на теневом рынке начали активно скупать аккаунты в Telegram