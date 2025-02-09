https://1prime.ru/20250209/moshenniki-854789159.html

МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля

МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля - 09.02.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля

Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T10:47+0300

2025-02-09T10:47+0300

2025-02-09T10:47+0300

мошенничество

технологии

мвд

мошенники

кибермошенники

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем - "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства. Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение. В МВД предупредили быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО. "Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250206/moshenniki-854718331.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мвд, мошенники, кибермошенники