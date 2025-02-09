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МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля - 09.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля
МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля - 09.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля
Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T10:47+0300
2025-02-09T10:47+0300
мошенничество
технологии
мвд
мошенники
кибермошенники
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем - "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства. Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение. В МВД предупредили быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО. "Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", - заключили в ведомстве.
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технологии, мвд, мошенники, кибермошенники
Мошенничество, Технологии, МВД, МОШЕННИКИ, кибермошенники
10:47 09.02.2025
 
МВД предупредило об активизации киберпреступников в преддверии 14 февраля

МВД: в преддверии 14 февраля пользователи могут столкнуться с кибермошенниками

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем - "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства.
Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение.
В МВД предупредили быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.
"Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", - заключили в ведомстве.
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
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