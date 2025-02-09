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Оценены последствия решений по никелевой руде Филиппин и Индонезии для РФ - 09.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250209/nikel-854793320.html
Оценены последствия решений по никелевой руде Филиппин и Индонезии для РФ
Оценены последствия решений по никелевой руде Филиппин и Индонезии для РФ - 09.02.2025, ПРАЙМ
Оценены последствия решений по никелевой руде Филиппин и Индонезии для РФ
Ряд стран, в том числе Россия и Австралия, могут выиграть в случае введения запрета властями Филиппин на экспорт никелевой руды и сокращения квот на ее добычу в | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T16:06+0300
2025-02-09T16:06+0300
экономика
никель
австралия
россия
филиппины
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ряд стран, в том числе Россия и Австралия, могут выиграть в случае введения запрета властями Филиппин на экспорт никелевой руды и сокращения квот на ее добычу в Индонезии, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в феврале агентство Блумберг сообщило, что правительство Филиппин в июне вслед за Индонезией может ввести прямой запрет на экспорт никелевой руды. Власти Индонезии запретили экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года, вывозить разрешено только переработанный никель. Кроме того, как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, страна также рассматривает возможность снижения квот на добычу никелевой руды для поддержания рыночной стоимости. "В случае прекращения отгрузок никелевого сырья из Филиппин и их снижения в Индонезии возможен подъем цен на никель до 16,5-17 тысяч долларов за тонну. От этого выиграют Франция и Австралия, хотя они более скромные поставщики никелевого сырья по сравнению с Индонезией и Филиппинами. Также повышение мировых цен принесет пользу Китаю и России как ключевым производителям чистого никеля", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. "Запланированное снижение объема экспорта никеля такими крупнейшими производителями, как Индонезия и Филиппины, может привести к повышению цен на никель. Это приведет к необходимости увеличения объемов производства и экспорта данного металла другими участниками ... Сильнее всего от сокращения поставок Филиппинами никелевой руды пострадает Китай, которому придется увеличивать поставки руды из России, Австралии, Новой Каледонии и Финляндии", - сказал он. По мнению экспертов, сокращение поставок никеля на мировой рынок и дальнейшее повышение цен скажется на предприятиях по выпуску нержавеющей стали и жаропрочных сплавов, а также аккумуляторов для электромобилей и электронной техники. Кроме того, будут затронуты производства военной техники, транспорта, водного транспорта, морских сооружений и аэрокосмическая промышленность, уточняет Рамазанов. Филиппины являются одним из ключевых поставщиков никеля на мировой рынок. Крупнейшими импортерами являются Китай, Япония и Южная Корея. Согласно данным Statista, в 2023 году страна занимала лидирующую позицию по экспорту никеля, общий объем которого оценивался в 1,1 миллиарда долларов, что почти в три раза больше экспорта российского никеля за тот же период, привел данные аналитик.
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никель, австралия, россия, филиппины
Экономика, никель, АВСТРАЛИЯ, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ
16:06 09.02.2025
 
Оценены последствия решений по никелевой руде Филиппин и Индонезии для РФ

РФ и Австралия могут выиграть от решений по никелевой руде Филиппин и Индонезии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ шахте рудника "Октябрьский" (ОАО "Норильский никель")
В шахте рудника Октябрьский (ОАО Норильский никель) - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ряд стран, в том числе Россия и Австралия, могут выиграть в случае введения запрета властями Филиппин на экспорт никелевой руды и сокращения квот на ее добычу в Индонезии, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в феврале агентство Блумберг сообщило, что правительство Филиппин в июне вслед за Индонезией может ввести прямой запрет на экспорт никелевой руды. Власти Индонезии запретили экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года, вывозить разрешено только переработанный никель. Кроме того, как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, страна также рассматривает возможность снижения квот на добычу никелевой руды для поддержания рыночной стоимости.
"В случае прекращения отгрузок никелевого сырья из Филиппин и их снижения в Индонезии возможен подъем цен на никель до 16,5-17 тысяч долларов за тонну. От этого выиграют Франция и Австралия, хотя они более скромные поставщики никелевого сырья по сравнению с Индонезией и Филиппинами. Также повышение мировых цен принесет пользу Китаю и России как ключевым производителям чистого никеля", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
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Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. "Запланированное снижение объема экспорта никеля такими крупнейшими производителями, как Индонезия и Филиппины, может привести к повышению цен на никель. Это приведет к необходимости увеличения объемов производства и экспорта данного металла другими участниками ... Сильнее всего от сокращения поставок Филиппинами никелевой руды пострадает Китай, которому придется увеличивать поставки руды из России, Австралии, Новой Каледонии и Финляндии", - сказал он.
По мнению экспертов, сокращение поставок никеля на мировой рынок и дальнейшее повышение цен скажется на предприятиях по выпуску нержавеющей стали и жаропрочных сплавов, а также аккумуляторов для электромобилей и электронной техники. Кроме того, будут затронуты производства военной техники, транспорта, водного транспорта, морских сооружений и аэрокосмическая промышленность, уточняет Рамазанов.
Филиппины являются одним из ключевых поставщиков никеля на мировой рынок. Крупнейшими импортерами являются Китай, Япония и Южная Корея. Согласно данным Statista, в 2023 году страна занимала лидирующую позицию по экспорту никеля, общий объем которого оценивался в 1,1 миллиарда долларов, что почти в три раза больше экспорта российского никеля за тот же период, привел данные аналитик.
 
ЭкономиканикельАВСТРАЛИЯРОССИЯФИЛИППИНЫ
 
 
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