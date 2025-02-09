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На месте аварии китайского судна у Сахалина начата спасательная операция

На месте аварии китайского судна у Сахалина начата спасательная операция - 09.02.2025, ПРАЙМ

На месте аварии китайского судна у Сахалина начата спасательная операция

Вблизи севшего на мель китайского судна "Ань Янь 2" в Невельском районе Сахалина вечером в воскресенье развернулась спасательная операция для предотвращения... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T15:31+0300

2025-02-09T15:31+0300

2025-02-09T15:40+0300

происшествия

морские перевозки

китай

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – ПРАЙМ. Вблизи севшего на мель китайского судна "Ань Янь 2" в Невельском районе Сахалина вечером в воскресенье развернулась спасательная операция для предотвращения разлива нефтепродуктов в море, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "Специалисты Морспасслужбы приступили к работам вблизи севшего на мель балкера, ведется мониторинг для предотвращения разлива нефтепродуктов, на место доставили оборудование ЛАРН. Также возводят дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. На месте происшествия дежурят экстренные службы, ситуация находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. Грузовой балкер "Ань Янь 2" с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. На борту судна находится 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. По решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб, который возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. Он провел телефонные переговоры с представителем компании — судовладельца, с капитаном севшего на мель судна о дальнейших действиях, связанных с недопущением ЧС. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна. Водолазы обследуют подводную часть балкера An Yang 2 на Сахалине на предмет скрытых повреждений, когда улучшится погода, сообщили в Росморречфлоте."Сейчас в районе происшествия дует ветер с порывами до 12 м/с, идет небольшой снег. Когда погода улучшится, водолазы обследуют подводную часть балкера на предмет скрытых повреждений", — говорится в сообщении. Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. В настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.

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китай

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морские перевозки, китай