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Китайские СМИ сообщили о погибшем в результате оползня в стране - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Китайские СМИ сообщили о погибшем в результате оползня в стране
Китайские СМИ сообщили о погибшем в результате оползня в стране - 09.02.2025, ПРАЙМ
Китайские СМИ сообщили о погибшем в результате оползня в стране
Один человек погиб, с 28 людьми потеряна связь в результате оползня, сошедшего в субботу на жилые дома в сельской местности в китайской юго-западной провинции... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T10:35+0300
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происшествия
китай
общество
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ПЕКИН, 9 фев – ПРАЙМ. Один человек погиб, с 28 людьми потеряна связь в результате оползня, сошедшего в субботу на жилые дома в сельской местности в китайской юго-западной провинции Сычуань, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "По состоянию на 11.00 (6.00 мск) 9 февраля, по предварительным данным, один человек погиб, с 28 потеряна связь, два человека получили ранения (одно легкое, одно тяжелое, жизни обоих ничего не угрожает)", - говорится в сообщении. В субботу управление по чрезвычайным ситуациям Китая сообщило, что более 30 человек пропали без вести в результате оползня, сошедшего на жилые дома в сельской местности в китайской юго-западной провинции Сычуань. Оползень сошел 8 февраля в деревне Цзиньпин уезда Цзюньлянь городского округа Ибинь около 11.50 (6.50 мск), в результате 10 домов оказались погребены под землей.
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китай, общество , пекин, происшествие
Происшествия, КИТАЙ, Общество , Пекин, происшествие
10:35 09.02.2025
 
Китайские СМИ сообщили о погибшем в результате оползня в стране

CCTV: в результате оползня в Китае один человек погиб, 28 пропали без вести

© РИА Новости . Мария Чаплыгина%Дамба на водохранилище Даньцзянкоу в Китае
%Дамба на водохранилище Даньцзянкоу в Китае - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Мария Чаплыгина
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ПЕКИН, 9 фев – ПРАЙМ. Один человек погиб, с 28 людьми потеряна связь в результате оползня, сошедшего в субботу на жилые дома в сельской местности в китайской юго-западной провинции Сычуань, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"По состоянию на 11.00 (6.00 мск) 9 февраля, по предварительным данным, один человек погиб, с 28 потеряна связь, два человека получили ранения (одно легкое, одно тяжелое, жизни обоих ничего не угрожает)", - говорится в сообщении.
В субботу управление по чрезвычайным ситуациям Китая сообщило, что более 30 человек пропали без вести в результате оползня, сошедшего на жилые дома в сельской местности в китайской юго-западной провинции Сычуань.
Оползень сошел 8 февраля в деревне Цзиньпин уезда Цзюньлянь городского округа Ибинь около 11.50 (6.50 мск), в результате 10 домов оказались погребены под землей.
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