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Ювелирная отрасль пострадает от рекордных цен на золото, считают эксперты

Ювелирная отрасль пострадает от рекордных цен на золото, считают эксперты - 09.02.2025, ПРАЙМ

Ювелирная отрасль пострадает от рекордных цен на золото, считают эксперты

Ювелирная отрасль в мире больше всего пострадает на фоне рекордных цен на золото, что может вынудить ряд производителей украшений заменять его другими металлами | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T07:17+0300

2025-02-09T07:17+0300

2025-02-09T08:13+0300

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ювелирная отрасль в мире больше всего пострадает на фоне рекордных цен на золото, что может вынудить ряд производителей украшений заменять его другими металлами или снижать пробу, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В минувшую среду биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 2,9 тысячи долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 9,25%. "Цены на золото в последние дни высоки как никогда ранее. В разрезе объемов глобального потребления от этого больше всего пострадает ювелирная отрасль. Причина проста - ювелирные изделия дорожают и становятся менее доступными. Рост цен на золото косвенно способствует и удорожанию серебра", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Он напомнил, что, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), по итогам 2024 года мировое потребление ювелирных изделий упало на 11% в физическом выражении - до 1877 тонн. "В этом плане можно ожидать сокращения закупок со стороны ювелирной промышленности Индии, Китая, США", - отметил эксперт. Манжос добавил при этом, что, несмотря на увеличение цен на драгметалл, промышленный спрос на золото в прошлом году увеличился на 7% в физическом выражении, поэтому в 2025 году он может либо не сократиться, либо продемонстрировать умеренное падение. Мнения о том, что наибольшее влияние рост цен на золото оказывает на ювелирную промышленность придерживается и начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Он также рассказал, как подорожание желтого металла отразится на других отраслях. В частности, в электронике это сильно не повлияет на ее себестоимость в общем объеме затрат. "Спрос на золото в медицине и аэрокосмической промышленности также имеют низкую эластичность к изменению цены", - добавил он. НА ЧТО ПОЙДУТ ЮВЕЛИРЫ Эксперты полагают, что ряд производителей ювелирных изделий может пойти либо на замену подорожавшего золота другими металлами, материалами, либо на снижение пробы в украшениях. "Альтернативными драгоценными металлами в данном случае являются палладий и платина. Кроме того, не является новым использование в качестве альтернативных материалов титана, алюминия, карбона, керамики", - отметил Черновол, добавив, что эти материалы используются, в том числе, такими крупными брендами, как Chanel или Bulgari. "Если тенденция высоких цен на золото продолжится, в будущем можно ожидать появления новых композитных материалов, которые будут сочетать в себе внешний вид золота или других драгоценных металлов с улучшенными механическими и технологическими свойствами. Это позволит снизить себестоимость изделий, как и в случае с титаном, карбоном или керамикой. Такая перспектива стимулирует ювелиров не только экспериментировать с традиционными материалами, но и активно внедрять новые решения", - добавил аналитик. Тем не менее, производители, ориентированные на классический традиционный дизайн украшений, будут продолжать работать с золотом, заметила управляющий директор-руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. "Возможно, будут снижать пробу, делать изделия из позолоченного серебра или сплавов", - добавила эксперт. Она подчеркнула, что производители самого верхнего люксового сегмента имеют крайне низкую эластичность спроса и без труда могут перенести удорожание сырья на потребителей.

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промышленность, мировая экономика, москва, индия, китай, виталий манжос, "бкс мир инвестиций", альфа-банк, акра