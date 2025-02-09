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Пашиняна официально пригласили на мероприятия ко Дню Победы в Москве
Пашиняна официально пригласили на мероприятия ко Дню Победы в Москве - 09.02.2025, ПРАЙМ
Пашиняна официально пригласили на мероприятия ко Дню Победы в Москве
Главе правительства Армении Николу Пашиняну было передано официальное приглашение на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы в Москве, сообщил в... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T23:53+0300
2025-02-09T23:53+0300
2025-02-09T23:53+0300
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ЕРЕВАН, 9 фев – ПРАЙМ. Главе правительства Армении Николу Пашиняну было передано официальное приглашение на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Ереване Сергей Копыркин. "Хочу отметить, что через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве", - сказал глава дипмиссии. По словам Копыркина, очень ценно, что Россию и Армению по-прежнему объединяет и сплачивает уважение к памяти о подвиге наших народов."В условиях растущих нападок на нашу общую Победу это особенно важно", - отметил посол.
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армения, россия, победа, никол пашинян
АРМЕНИЯ, РОССИЯ, Победа, Никол Пашинян
Пашиняна официально пригласили на мероприятия ко Дню Победы в Москве
Пашиняну передано официальное приглашение на мероприятия ко Дню Победы в Москве
ЕРЕВАН, 9 фев – ПРАЙМ. Главе правительства Армении Николу Пашиняну было передано официальное приглашение на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Ереване Сергей Копыркин.
"Хочу отметить, что через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве", - сказал глава дипмиссии.
По словам Копыркина, очень ценно, что Россию и Армению по-прежнему объединяет и сплачивает уважение к памяти о подвиге наших народов.
"В условиях растущих нападок на нашу общую Победу это особенно важно", - отметил посол.
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