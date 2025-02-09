https://1prime.ru/20250209/pentagon-854795140.html
Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона
Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона - 09.02.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона
Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил в эфире телеканала NBC, что бюджет Минобороны, превышающий 800... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T19:07+0300
2025-02-09T19:07+0300
2025-02-09T19:07+0300
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ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил в эфире телеканала NBC, что бюджет Минобороны, превышающий 800 миллиардов долларов, используется неэффективно, а его расходы чрезмерны. "В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат", - подчеркнул он.Уолц привел в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась военно-воздушным силам США в 90 тысяч долларов. "Американцы сказали: хватит. Довольно излишков, растрат и долгов", - подчеркнул Уолц.
https://1prime.ru/20250209/uolts-854795015.html
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сша, дональд трамп, пентагон
США, Дональд Трамп, Пентагон
Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона
Советник Трампа: бюджет Пентагона свыше $800 млрд неэффективен, расходы чрезмерны
ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил в эфире телеканала NBC, что бюджет Минобороны, превышающий 800 миллиардов долларов, используется неэффективно, а его расходы чрезмерны.
"В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат", - подчеркнул он.
Уолц привел в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась военно-воздушным силам США в 90 тысяч долларов.
"Американцы сказали: хватит. Довольно излишков, растрат и долгов", - подчеркнул Уолц.
Уолц раскритиковал деятельность USAID