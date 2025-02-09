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Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона
Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона - 09.02.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона
Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил в эфире телеканала NBC, что бюджет Минобороны, превышающий 800... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T19:07+0300
2025-02-09T19:07+0300
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил в эфире телеканала NBC, что бюджет Минобороны, превышающий 800 миллиардов долларов, используется неэффективно, а его расходы чрезмерны. "В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат", - подчеркнул он.Уолц привел в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась военно-воздушным силам США в 90 тысяч долларов. "Американцы сказали: хватит. Довольно излишков, растрат и долгов", - подчеркнул Уолц.
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сша, дональд трамп, пентагон
США, Дональд Трамп, Пентагон
19:07 09.02.2025
 
Советник Трампа указал на чрезмерные расходы Пентагона

Советник Трампа: бюджет Пентагона свыше $800 млрд неэффективен, расходы чрезмерны

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил в эфире телеканала NBC, что бюджет Минобороны, превышающий 800 миллиардов долларов, используется неэффективно, а его расходы чрезмерны.
"В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат", - подчеркнул он.
Уолц привел в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась военно-воздушным силам США в 90 тысяч долларов.
"Американцы сказали: хватит. Довольно излишков, растрат и долгов", - подчеркнул Уолц.
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СШАДональд ТрампПентагон
 
 
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