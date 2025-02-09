https://1prime.ru/20250209/peskov-854789808.html
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину - 09.02.2025, ПРАЙМ
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T11:44+0300
2025-02-09T11:44+0300
2025-02-09T11:44+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сша
дональд трамп
new york post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор. Темой звонка был вопрос о прекращении конфликта на Украине.Как сообщил Песков в комментарии "Известиям", на данный момент администрация Вашингтона активно разворачивает свою работу, в результате чего возникает много различных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам. Из-за большого множества этих коммуникаций какая-то информация и данные могут дойти до сведения позже, добавил пресс-секретарь."Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - подытожил Песков.
https://1prime.ru/20250207/peskov-854751962.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп, new york post
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, New York Post
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину
Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор. Темой звонка был вопрос о прекращении конфликта на Украине.
Как сообщил Песков в комментарии "Известиям", на данный момент администрация Вашингтона активно разворачивает свою работу, в результате чего возникает много различных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам. Из-за большого множества этих коммуникаций какая-то информация и данные могут дойти до сведения позже, добавил пресс-секретарь.
"Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - подытожил Песков.
Россия не признает МУС, заявил Песков