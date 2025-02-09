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Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину - 09.02.2025, ПРАЙМ
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T11:44+0300
2025-02-09T11:44+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сша
дональд трамп
new york post
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор. Темой звонка был вопрос о прекращении конфликта на Украине.Как сообщил Песков в комментарии "Известиям", на данный момент администрация Вашингтона активно разворачивает свою работу, в результате чего возникает много различных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам. Из-за большого множества этих коммуникаций какая-то информация и данные могут дойти до сведения позже, добавил пресс-секретарь."Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - подытожил Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп, new york post
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, New York Post
11:44 09.02.2025
 
Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину

Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор. Темой звонка был вопрос о прекращении конфликта на Украине.
Как сообщил Песков в комментарии "Известиям", на данный момент администрация Вашингтона активно разворачивает свою работу, в результате чего возникает много различных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам. Из-за большого множества этих коммуникаций какая-то информация и данные могут дойти до сведения позже, добавил пресс-секретарь.
"Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - подытожил Песков.
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАДональд ТрампNew York Post
 
 
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