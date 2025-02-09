https://1prime.ru/20250209/peskov-854789808.html

Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину

Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину - 09.02.2025, ПРАЙМ

Песков не прокомментировал информацию о телефонном звонке Трампа Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T11:44+0300

2025-02-09T11:44+0300

2025-02-09T11:44+0300

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

сша

дональд трамп

new york post

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее газета New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор. Темой звонка был вопрос о прекращении конфликта на Украине.Как сообщил Песков в комментарии "Известиям", на данный момент администрация Вашингтона активно разворачивает свою работу, в результате чего возникает много различных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам. Из-за большого множества этих коммуникаций какая-то информация и данные могут дойти до сведения позже, добавил пресс-секретарь."Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - подытожил Песков.

https://1prime.ru/20250207/peskov-854751962.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп, new york post