https://1prime.ru/20250209/pozhar-854794558.html

В Химках загорелся банный комплекс, сообщает МЧС

В Химках загорелся банный комплекс, сообщает МЧС - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Химках загорелся банный комплекс, сообщает МЧС

Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 квадратных метров. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T17:48+0300

2025-02-09T17:48+0300

2025-02-09T17:48+0300

происшествия

россия

химки

мчс

пожар

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 квадратных метров. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. "Московская область, город Химки, улица Железнодорожная, дом 16. Открытое горение в бане с мансардой, на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

https://1prime.ru/20250208/pozhar-854784793.html

химки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, химки, мчс, пожар