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В Химках загорелся банный комплекс, сообщает МЧС
В Химках загорелся банный комплекс, сообщает МЧС - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Химках загорелся банный комплекс, сообщает МЧС
Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 квадратных метров. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T17:48+0300
2025-02-09T17:48+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 квадратных метров. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. "Московская область, город Химки, улица Железнодорожная, дом 16. Открытое горение в бане с мансардой, на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
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Происшествия, РОССИЯ, Химки, МЧС, пожар
В Химках загорелся банный комплекс, сообщает МЧС
МЧС: в Химках пожар охватил здание банного комплекса на 100 квадратных метров
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Банный комплекс загорелся в подмосковных Химках, пламя охватили здание на 100 квадратных метров. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
"Московская область, город Химки, улица Железнодорожная, дом 16. Открытое горение в бане с мансардой, на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
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