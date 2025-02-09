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Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован
Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован - 09.02.2025, ПРАЙМ
Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован
Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T20:53+0300
2025-02-09T20:53+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. "Пожар в Химках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщали РИА Новости, что на улице Железнодорожная, дом 16 произошло открытое горение в бане с мансардой на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекалось 28 человек и семь единиц техники.
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пожар, московская область, мчс россии
Происшествия, пожар, Московская область, МЧС России
Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Химках, где горел банный комплекс
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
"Пожар в Химках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщали РИА Новости, что на улице Железнодорожная, дом 16 произошло открытое горение в бане с мансардой на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекалось 28 человек и семь единиц техники.
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