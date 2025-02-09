https://1prime.ru/20250209/pozhar-854796133.html

Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован

Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован - 09.02.2025, ПРАЙМ

Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован

Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T20:53+0300

2025-02-09T20:53+0300

2025-02-09T20:53+0300

происшествия

пожар

московская область

мчс россии

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. "Пожар в Химках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщали РИА Новости, что на улице Железнодорожная, дом 16 произошло открытое горение в бане с мансардой на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекалось 28 человек и семь единиц техники.

https://1prime.ru/20250208/pozhar-854782866.html

московская область

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пожар, московская область, мчс россии