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Жители Мадрида вышли на протест против высоких цен на жилье

Жители Мадрида вышли на протест против высоких цен на жилье - 09.02.2025, ПРАЙМ

Жители Мадрида вышли на протест против высоких цен на жилье

Тысячи жителей Мадрида вышли в воскресенье на улицы города, требуя от испанских властей немедленных решений в связи с резким ростом цен на жилье, передает... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T17:00+0300

2025-02-09T17:00+0300

2025-02-09T17:00+0300

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МАДРИД, 9 фев - ПРАЙМ. Тысячи жителей Мадрида вышли в воскресенье на улицы города, требуя от испанских властей немедленных решений в связи с резким ростом цен на жилье, передает корреспондент РИА Новости.К акции присоединились почти 40 коллективов, входящих в платформу Hábitat 24. Под лозунгом "Достойное и устойчивое жилье - сейчас!" колонна прошла по маршруту от площади Карла V в районе железнодорожного вокзала Аточа до центральной Пуэрта-дель-Соль. Многие несли плакаты с лозунгами "Жилье - это право, а не привилегия" и "Остановите выселения". Как отметил корреспондент, среди протестующих также можно было встретить представителей экологических, социальных и профсоюзных организаций. Демонстранты скандировали призывы о заморозке цен на аренду и расширении фонда социального жилья.По мере движения протестующие также скандировали недовольство политикой региональных властей. Среди участников колонны было много молодежи и семей, они требовали повысить доступность жилья, обвиняя спекулянтов и крупные компании в искусственном завышении цен. "Мы работаем по 40-50 часов в неделю, но не можем позволить себе нормальное жилье. В то же время квартиры стоят пустыми, ждем, пока их купят инвесторы. Особенно шокирующим является отношение регионального правительства, которое решило и дальше благоприятствовать бизнесу инвестиционных фондов и спекулянтов", - поделился с РИА Новости участник акции, 32-летний Хавьер Гомес. Одна из представительниц Hábitat 24 объяснила собравшимся, что средняя цена на жилье в Испании за последние четыре месяца 2024 года достигла нового рекордного уровня, на 12,5% превысив пиковый уровень 2007 года, и составила 2 164 евро за квадратный метр. Автономное сообщество Мадрида возглавило национальный рейтинг с самой высокой ценой - 3 780 евро за квадратный метр, причем непосредственно в испанской столице средняя цена составила 4 517 евро за квадратный метр. Марш завершился на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, где участники мирно разошлись. Однако протестующие пообещали продолжить давление на власти, если их требования не будут услышаны.

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испания, недвижимость, жилье, цены на жилье, рост цен