Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову - 09.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250209/rozy-854791637.html
В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову
В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову
В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный писателю Антону Чехову. К работе планируется привлечь, в том числе, селекционеров из США и стран... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:10+0300
2025-02-09T14:10+0300
россия
крым
цветы
цветочная отрасль
розы
симферополь
https://cdnn.1prime.ru/img/83451/55/834515508_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_16dab5e6afede910cb3ca6302c84aa43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный писателю Антону Чехову. К работе планируется привлечь, в том числе, селекционеров из США и стран Евросоюза. Об этом сообщил агентству РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", президент международного гуманитарного проекта "Чеховская осень" Андрей Чернов. "Мы намерены заняться реализацией проекта по созданию нового сорта роз, посвященного Антону Чехову. По нашей задумке, это должна быть гибридная старинная сильнопахнущая роза, которую мы назовем "Чеховская осень", - сказал Чернов. По его словам, к работе над созданием нового сорта роз приглашаются садоводческие хозяйства и питомники со всей России, а также других стран мира, в том числе США и стран Евросоюза. Как отметил Чернов, у цветов есть сила стереть все искусственно созданные границы между народами и помочь вновь объединить людей.
https://1prime.ru/20250205/prodazhi-854676842.html
крым
симферополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83451/55/834515508_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_4f55344499a6f0baa15182e0b8680391.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, цветы, цветочная отрасль, розы, симферополь
РОССИЯ, КРЫМ, цветы, цветочная отрасль, розы, СИМФЕРОПОЛЬ
14:10 09.02.2025
 
В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову

В Крыму выведут новый сорт роз в честь писателя Антона Чехова

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРозы в Ставропольском крае
Розы в Ставропольском крае - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный писателю Антону Чехову. К работе планируется привлечь, в том числе, селекционеров из США и стран Евросоюза. Об этом сообщил агентству РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", президент международного гуманитарного проекта "Чеховская осень" Андрей Чернов.
"Мы намерены заняться реализацией проекта по созданию нового сорта роз, посвященного Антону Чехову. По нашей задумке, это должна быть гибридная старинная сильнопахнущая роза, которую мы назовем "Чеховская осень", - сказал Чернов.
По его словам, к работе над созданием нового сорта роз приглашаются садоводческие хозяйства и питомники со всей России, а также других стран мира, в том числе США и стран Евросоюза.
Как отметил Чернов, у цветов есть сила стереть все искусственно созданные границы между народами и помочь вновь объединить людей.
Лавандовые поля в Крыму
Продажи туров в Крым выросли почти вдвое
5 февраля, 07:17
 
РОССИЯКРЫМцветыцветочная отрасльрозыСИМФЕРОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала