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В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову

В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный Антону Чехову

В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный писателю Антону Чехову. К работе планируется привлечь, в том числе, селекционеров из США и стран... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T14:10+0300

2025-02-09T14:10+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный писателю Антону Чехову. К работе планируется привлечь, в том числе, селекционеров из США и стран Евросоюза. Об этом сообщил агентству РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", президент международного гуманитарного проекта "Чеховская осень" Андрей Чернов. "Мы намерены заняться реализацией проекта по созданию нового сорта роз, посвященного Антону Чехову. По нашей задумке, это должна быть гибридная старинная сильнопахнущая роза, которую мы назовем "Чеховская осень", - сказал Чернов. По его словам, к работе над созданием нового сорта роз приглашаются садоводческие хозяйства и питомники со всей России, а также других стран мира, в том числе США и стран Евросоюза. Как отметил Чернов, у цветов есть сила стереть все искусственно созданные границы между народами и помочь вновь объединить людей.

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россия, крым, цветы, цветочная отрасль, розы, симферополь