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Рубль проявил устойчивость к иностранным валютам в начале февраля

Рубль проявил устойчивость к иностранным валютам в начале февраля - 09.02.2025, ПРАЙМ

Рубль проявил устойчивость к иностранным валютам в начале февраля

В течение первой недели февраля рубль проявил устойчивость и умеренное укрепление к иностранным валютам. Пробита вниз психологически значимая отметка 100... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T11:16+0300

2025-02-09T11:16+0300

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В течение первой недели февраля рубль проявил устойчивость и умеренное укрепление к иностранным валютам. Пробита вниз психологически значимая отметка 100 рублей. Сегодня ключевыми уровнями поддержки для доллара выступают уровни 96,75 рублей и 95 рублей. Сопротивление находится в районе 100,90 рублей, прорыв которого может открыть дорогу к 103 рублям. Об этом рассказал "Прайму" аналитик BitRiver Владислав Антонов.Важным фактором для российской валюты станет ожидаемое снижение геоэкономической напряженности. По сообщениям мировых СМИ, сегодня первый шаг в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном уже сделан – состоялся телефонный разговор президентов двух супердержав. Это событие в понедельник может оказать очень заметное позитивное воздействие на российский валютный и фондовый рынки. Нижний диапазон для укрепления рубля сдвигается к 94 рубля за доллар. На следующей неделе диапазон для доллара составит 97,00 -101,00 рублей с потенциалом снижения до 94 руб., евро – 100,50–105 рублей, юань – 12,90–13,55 рублей.Дополнительным фактором неопределенности выступает предстоящее 14 февраля заседание ЦБ РФ. Вполне вероятно, что ключевая ставка пока не изменится.Набирающая обороты политика тарифных войн и протекционизма со стороны США уже оказала серьезное падение на фондовый и криптовалютный рынки. Несмотря на текущую коррекцию цены биткоина команда Дональда Трампа оказывает заметно меньшее давление на биткоин.Долгосрочные цели по биткоину остаются на уровнях $130 тысяч на март-апрель и $160 тысяч на октябрь-ноябрь 2025 года. В США по-прежнему активно обсуждают создание биткоин-резерва. Нейтрализация "медвежьих" настроений на крипторынке произойдет после преодоления первой криптовалютой важного уровня в $100 тысяч.

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рынки, москва, сша, дональд трамп