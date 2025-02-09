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В Невельском районе Сахалина ввели режим повышенной готовности

В Невельском районе Сахалина ввели режим повышенной готовности - 09.02.2025, ПРАЙМ

В Невельском районе Сахалина ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T02:47+0300

2025-02-09T02:47+0300

2025-02-09T02:47+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введен в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности", – написал глава региона в Telegram-канале. По информации Лимаренко, создан оперативный штаб во главе с зампредом правительства Алексеем Римшей. Мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство. "Ситуация находится под моим личным контролем", – отметил губернатор. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России, иностранное грузовое судно выбросило на мель ночью в воскресенье южнее порта Невельск. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

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общество , южно-сахалинск, сахалин, мчс