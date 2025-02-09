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На Сахалине выясняют обстоятельства ЧП с иностранным судном - 09.02.2025, ПРАЙМ
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На Сахалине выясняют обстоятельства ЧП с иностранным судном
На Сахалине выясняют обстоятельства ЧП с иностранным судном - 09.02.2025, ПРАЙМ
На Сахалине выясняют обстоятельства ЧП с иностранным судном
Следователи выясняют обстоятельства происшествия с иностранным судном, которое выбросило на мель у побережья Невельского района на Сахалине, сообщает в... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T07:53+0300
2025-02-09T08:08+0300
экономика
россия
южно-сахалинск
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – ПРАЙМ. Следователи выясняют обстоятельства происшествия с иностранным судном, которое выбросило на мель у побережья Невельского района на Сахалине, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, 8 февраля из-за погодных условий судно иностранного государства, груженное углем, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта Невельск. Пострадавших, разлива нефтепродуктов и утраты груза нет. Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего.
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южно-сахалинск
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россия, южно-сахалинск, сахалин, рф, ск рф
Экономика, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, РФ, СК РФ
07:53 09.02.2025 (обновлено: 08:08 09.02.2025)
 
На Сахалине выясняют обстоятельства ЧП с иностранным судном

На Сахалине выясняют обстоятельства ЧП с иностранным судном, которое выбросило на мель

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРегионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – ПРАЙМ. Следователи выясняют обстоятельства происшествия с иностранным судном, которое выбросило на мель у побережья Невельского района на Сахалине, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, 8 февраля из-за погодных условий судно иностранного государства, груженное углем, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта Невельск. Пострадавших, разлива нефтепродуктов и утраты груза нет.
Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего.
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
На юге Сахалина село на мель иностранное судно
Вчера, 21:50
 
ЭкономикаРОССИЯЮжно-СахалинскСахалинРФСК РФ
 
 
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