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США в 2024 году увеличили импорт шоколада из России до максимума - 09.02.2025, ПРАЙМ
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США в 2024 году увеличили импорт шоколада из России до максимума
США в 2024 году увеличили импорт шоколада из России до максимума - 09.02.2025, ПРАЙМ
США в 2024 году увеличили импорт шоколада из России до максимума
Россия по итогам прошлого года почти втрое увеличила поставки шоколада в США - до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T08:17+0300
2025-02-09T08:17+0300
экономика
сша
россия
москва
канада
шоколад
поставки
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года почти втрое увеличила поставки шоколада в США - до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Штаты в прошлом году импортировали российского шоколада на 2,6 миллиона долларов (964 тысяч годом ранее). Это наибольший объем покупок с 2021 года. Основой американского импорта были шоколадные конфеты - на них приходится чуть больше 80% всех закупок. Также ввозятся шоколадные изделия с начинкой и без (19%). Штаты - крупнейший импортер шоколада в мире. В прошлом году они увеличили его ввоз из других стран на 21% - до исторического максимума в 4,8 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть, до 2,7 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 13% - до 677 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 22% - до 251 миллиона долларов.
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сша, россия, москва, канада, шоколад, поставки
Экономика, США, РОССИЯ, МОСКВА, КАНАДА, шоколад, поставки
08:17 09.02.2025
 
США в 2024 году увеличили импорт шоколада из России до максимума

Россия в 2024 году почти в три раза увеличила поставки шоколада в США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПроизводство кондитерских изделий на фабриках "Красный Октябрь" и "Бабаевский"
Производство кондитерских изделий на фабриках Красный Октябрь и Бабаевский - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года почти втрое увеличила поставки шоколада в США - до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Штаты в прошлом году импортировали российского шоколада на 2,6 миллиона долларов (964 тысяч годом ранее). Это наибольший объем покупок с 2021 года.
Основой американского импорта были шоколадные конфеты - на них приходится чуть больше 80% всех закупок. Также ввозятся шоколадные изделия с начинкой и без (19%).
Штаты - крупнейший импортер шоколада в мире. В прошлом году они увеличили его ввоз из других стран на 21% - до исторического максимума в 4,8 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть, до 2,7 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 13% - до 677 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 22% - до 251 миллиона долларов.
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