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Немцы считают Мерца компетентнее канцлера Шольца, гласит исследование

Немцы считают Мерца компетентнее канцлера Шольца, гласит исследование - 09.02.2025, ПРАЙМ

Немцы считают Мерца компетентнее канцлера Шольца, гласит исследование

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц компетентнее нынешнего... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T09:31+0300

2025-02-09T09:31+0300

2025-02-09T09:33+0300

германия

олаф шольц

общество

опрос

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц компетентнее нынешнего канцлера Германии и кандидата от социал-демократов (СДПГ) Олафа Шольца почти во всех политических сферах, включая миграцию и внешнюю политику, следует из исследования института Insa для газеты Bild за две недели до досрочных выборов в бундестаг. Согласно результатам, 47% немцев считают, что Мерц лучше разбирается в решении вопросов миграции и беженцев, в то время как о Шольце так говорят 22%. По мнению жителей Германии, Мерц также компетентнее Шольца во внешней политике (37% голосов за Мерца и 31% голосов за Шольца), вопросах образования (33% и 30%), внутренней безопасности (47% и 24%), экономики (48% и 22%), государственных финансов (39% и 25%), обороны (42% и 27%) и строительства (33% и 30%). Шольцу удалось обойти своего оппонента только в вопросах защиты окружающей среды (35% за Шольца и 24% за Мерца) и социальной сферы (41% и 26%). Если бы у немцев была возможность напрямую выбрать канцлера, то 24% респондентов проголосовали бы за Мерца. На втором месте по популярности - кандидат от правой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель с 20% голосов, и только на третьем - действующий канцлерс 16% голосов. Кроме того, если бы выбрать можно было только между Шольцем и Мерцем, то за лидера ХДС свой голос отдал бы 41% респондентов, а за Шольца - 31%. Исследование проводилось 6-7 февраля среди 1003 жителей Германии. Погрешность не указывается. В воскресенье состоятся теледебаты Шольца и Мерца на ТВ. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.

https://1prime.ru/20250208/germaniya-854780310.html

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германия, олаф шольц, общество , опрос