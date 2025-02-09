https://1prime.ru/20250209/sobyanin-854791393.html

Собянин сообщил о рекорде посещений московских театров в 2024 году

Собянин сообщил о рекорде посещений московских театров в 2024 году - 09.02.2025, ПРАЙМ

Собянин сообщил о рекорде посещений московских театров в 2024 году

Почти 5 миллионов человек посетили московские театры в 2024 году, это новый рекорд за последние пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T13:57+0300

2025-02-09T13:57+0300

2025-02-09T13:57+0300

россия

москва

сергей собянин

театры

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/76/828037669_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d1f38168df676afb7a024b5edf5f4e48.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Почти 5 миллионов человек посетили московские театры в 2024 году, это новый рекорд за последние пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московские театры в прошлом году посетили 4,7 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем в 2023-м. Это новый рекорд за последние пять лет", - написал он в своем Telegram-канале. В топе, как уточнил мэр, Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Сатиры и Театр Эстрады. По словам Собянина, важную роль играет то, что московские власти обновили многие театры, повысили качество постановок и число премьер. Он подчеркнул, что в целом за 10 лет в столице завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 41 театра.

https://1prime.ru/20250208/metro-854778708.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей собянин, театры