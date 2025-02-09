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Собянин сообщил о рекорде посещений московских театров в 2024 году
Собянин сообщил о рекорде посещений московских театров в 2024 году - 09.02.2025, ПРАЙМ
Собянин сообщил о рекорде посещений московских театров в 2024 году
Почти 5 миллионов человек посетили московские театры в 2024 году, это новый рекорд за последние пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T13:57+0300
2025-02-09T13:57+0300
2025-02-09T13:57+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Почти 5 миллионов человек посетили московские театры в 2024 году, это новый рекорд за последние пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московские театры в прошлом году посетили 4,7 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем в 2023-м. Это новый рекорд за последние пять лет", - написал он в своем Telegram-канале. В топе, как уточнил мэр, Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Сатиры и Театр Эстрады. По словам Собянина, важную роль играет то, что московские власти обновили многие театры, повысили качество постановок и число премьер. Он подчеркнул, что в целом за 10 лет в столице завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 41 театра.
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россия, москва, сергей собянин, театры
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, театры
Собянин сообщил о рекорде посещений московских театров в 2024 году
Собянин: в 2024 год стал рекордным по количеству посещений московских театров
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Почти 5 миллионов человек посетили московские театры в 2024 году, это новый рекорд за последние пять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Московские театры в прошлом году посетили 4,7 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем в 2023-м. Это новый рекорд за последние пять лет", - написал он в своем Telegram-канале.
В топе, как уточнил мэр, Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Сатиры и Театр Эстрады. По словам Собянина, важную роль играет то, что московские власти обновили многие театры, повысили качество постановок и число премьер.
Он подчеркнул, что в целом за 10 лет в столице завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 41 театра.
В Московском метро прошли первые занятия собак-проводников, сообщил Собянин