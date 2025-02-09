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Скончался народный артист СССР Олег Стриженов
Скончался народный артист СССР Олег Стриженов - 09.02.2025, ПРАЙМ
Скончался народный артист СССР Олег Стриженов
Умер народный артист СССР Олег Стриженов, ему было 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T19:41+0300
2025-02-09T19:41+0300
2025-02-09T19:41+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Умер народный артист СССР Олег Стриженов, ему было 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница. "Да, это так", - сказала она, отвечая на вопрос о кончине артиста. Олег Стриженов был удостоен звания народного артиста СССР в 1988 году. Он лауреат многих театральных премий за вклад в киноискусство, в том числе в 2009 году получил преми "Золотой Орел". Также был членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
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культура, кино
Скончался народный артист СССР Олег Стриженов
Народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Умер народный артист СССР Олег Стриженов, ему было 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница.
"Да, это так", - сказала она, отвечая на вопрос о кончине артиста.
Олег Стриженов был удостоен звания народного артиста СССР в 1988 году. Он лауреат многих театральных премий за вклад в киноискусство, в том числе в 2009 году получил преми "Золотой Орел". Также был членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.