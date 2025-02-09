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Верхняя часть кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" демонтирована
Верхняя часть кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" демонтирована - 09.02.2025, ПРАЙМ
Верхняя часть кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" демонтирована
Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T18:06+0300
2025-02-09T18:06+0300
2025-02-09T18:06+0300
происшествия
краснодарский край
танкер
разлив нефти в черном море
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КРАСНОДАР, 9 фев - ПРАЙМ. Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. "На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему – самому сложному этапу – демонтажу нижней части корпуса", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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краснодарский край, танкер, разлив нефти в черном море
Происшествия, Краснодарский край, танкер, Разлив нефти в Черном море
Верхняя часть кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" демонтирована
Специалисты демонтировали верхнюю часть кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239"
КРАСНОДАР, 9 фев - ПРАЙМ. Демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки завершён на кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе порта Тамань, сообщили в оперштабе Кубани.
"На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему – самому сложному этапу – демонтажу нижней части корпуса", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.