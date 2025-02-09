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Россия и Сербия смогут справиться со спадом товарооборота, считает посол РФ

Россия и Сербия смогут справиться со спадом товарооборота, считает посол РФ - 09.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Сербия смогут справиться со спадом товарооборота, считает посол РФ

Россия и Сербия постепенно смогут преодолеть спад товарооборота, соответсвующие меры обсуждались в ноябре на заседании межправкомиссии по торговле,... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T13:04+0300

2025-02-09T13:04+0300

2025-02-09T13:04+0300

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БЕЛГРАД, 9 фев – ПРАЙМ. Россия и Сербия постепенно смогут преодолеть спад товарооборота, соответсвующие меры обсуждались в ноябре на заседании межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в интервью с агентством РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко.По его словам, на заседании особое внимание уделялось вопросам логистики, уточнению всех связанных с ней аспектов, а также финансовым механизмам."Все это будет делаться постепенно, ритмично, но я очень надеюсь, достаточно интенсивно. И по крайней мере из этого спада товарооборота мы выйдем, ну и в перспективе будем его наращивать", - заявил российский посол. Согласно официальной сербской статистике, в 2024 году товарооборот между Россией и Сербией составил 2,4 миллиарда долларов, в то время как в 2023 году он достигал 3 миллиардов, а в 2022 году - 4,2 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин во время переговоров с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума 4 сентября 2024 года подчеркнул важность проведения заседания российско-сербской межправительственной комиссии для оценки причин снижения взаимной торговли. Ранее Путин отмечал, что Москва наблюдает незначительный спад объемов торговли с Белградом.

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россия, сербия, белград, владимир путин, мировая экономика, товарооборот