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Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц
Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц - 09.02.2025, ПРАЙМ
Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщил... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T19:10+0300
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ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC. "Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", — сказал он. По его словам, на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, в ходе которых стороны обсудят детали урегулирования. Советник добавил, что Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.
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сша, дональд трамп, украина
США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц
Белый дом: Трамп намерен завершить конфликт на Украине, ее безопасность ляжет на Европу
ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC.
"Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", — сказал он.
По его словам, на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, в ходе которых стороны обсудят детали урегулирования. Советник добавил, что Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.
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