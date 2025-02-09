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Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц

Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц - 09.02.2025, ПРАЙМ

Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщил... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T19:10+0300

2025-02-09T19:10+0300

2025-02-09T19:10+0300

сша

дональд трамп

украина

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ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC. "Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", — сказал он. По его словам, на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, в ходе которых стороны обсудят детали урегулирования. Советник добавил, что Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.

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сша

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сша, дональд трамп, украина