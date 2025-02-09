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Трамп хочет выявить коррупцию на "сотни миллиардов" в госучреждениях США
Трамп хочет выявить коррупцию на "сотни миллиардов" в госучреждениях США - 09.02.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет выявить коррупцию на "сотни миллиардов" в госучреждениях США
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T20:22+0300
2025-02-09T20:22+0300
2025-02-09T20:22+0300
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ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску провести проверки в министерстве образования и Пентагоне, чтобы выявить масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений на сотни миллиардов долларов. "Я поручу ему, может быть, в течение 24 часов, чтобы он проверил министерство образования. Он там найдет то же самое. Потом я скажу: идем в армию, проверим военных. Мы найдем сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По мнению президента, американцы проголосовали за него для того, чтобы он разоблачил подобные схемы. "Я не знаю, откаты это или что-то еще, но люди выбрали меня для того, чтобы я это нашел", - подчеркнул Трамп. Президент добавил, что миллиардер Маск активно вовлечен в процесс и не преследует личной выгоды. "Он (Маск - ред.) так увлечен этим, что я даже удивляюсь, как он находит на это время", - отметил Трамп.
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сша, илон маск, дональд трамп
США, Илон Маск, Дональд Трамп
Трамп хочет выявить коррупцию на "сотни миллиардов" в госучреждениях США
Трамп заявил о планах выявить коррупцию на "сотни миллиардов" в госучреждениях США
ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску провести проверки в министерстве образования и Пентагоне, чтобы выявить масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений на сотни миллиардов долларов.
"Я поручу ему, может быть, в течение 24 часов, чтобы он проверил министерство образования. Он там найдет то же самое. Потом я скажу: идем в армию, проверим военных. Мы найдем сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По мнению президента, американцы проголосовали за него для того, чтобы он разоблачил подобные схемы.
Маск после USAID проверит и другие структуры в США, заявил Трамп
"Я не знаю, откаты это или что-то еще, но люди выбрали меня для того, чтобы я это нашел", - подчеркнул Трамп.
Президент добавил, что миллиардер Маск активно вовлечен в процесс и не преследует личной выгоды.
"Он (Маск - ред.) так увлечен этим, что я даже удивляюсь, как он находит на это время", - отметил Трамп.