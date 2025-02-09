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В Турции оценили действия США на мировом рынке - 09.02.2025, ПРАЙМ
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В Турции оценили действия США на мировом рынке
В Турции оценили действия США на мировом рынке - 09.02.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили действия США на мировом рынке
Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T00:32+0300
2025-02-09T00:32+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
турция
канада
дональд трамп
мехмет шимшек
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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек. Подписание президентом США Дональдом Трампом указов о введении торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая, по данным газеты Wall Street Journal, уже навредило американцам. Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать. "Некоторые действия администрации США вызывают сильное беспокойство на рынке. Предсказуемость и торговля, основанная на правилах, отходят на второй план. Однако прямые риски для Турции очень малы. Если посмотреть на последние 20 лет, то дефицит в торговле Турции с США составляет 78 миллиардов долларов в пользу США. У нас нет соглашения о свободной торговле с США. США и так облагают нас высокими налогами. Нет никаких причин увеличивать их еще больше", - приводит слова главы минфина газета Hürriyet. Министр отметил наличие "хороших отношений с новой администрацией США". "Я не думаю, что в торговле будут разработаны протекционистские меры против Турции. У нас есть некоторые опасения по поводу Сирии, но пока сообщения по этому вопросу обнадеживают", - сказал Шимшек. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин в 25% на товары из Канады и Мексики, исключением стали только канадские энергоресурсы, на них ставка составит 10%. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.
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мировая экономика, финансы, сша, турция, канада, дональд трамп, мехмет шимшек
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, ТУРЦИЯ, КАНАДА, Дональд Трамп, Мехмет Шимшек
00:32 09.02.2025
 
В Турции оценили действия США на мировом рынке

Глава Минфина Турции Шимшек: действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке

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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны, считает министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек.
Подписание президентом США Дональдом Трампом указов о введении торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая, по данным газеты Wall Street Journal, уже навредило американцам. Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать.
"Некоторые действия администрации США вызывают сильное беспокойство на рынке. Предсказуемость и торговля, основанная на правилах, отходят на второй план. Однако прямые риски для Турции очень малы. Если посмотреть на последние 20 лет, то дефицит в торговле Турции с США составляет 78 миллиардов долларов в пользу США. У нас нет соглашения о свободной торговле с США. США и так облагают нас высокими налогами. Нет никаких причин увеличивать их еще больше", - приводит слова главы минфина газета Hürriyet.
Министр отметил наличие "хороших отношений с новой администрацией США".
"Я не думаю, что в торговле будут разработаны протекционистские меры против Турции. У нас есть некоторые опасения по поводу Сирии, но пока сообщения по этому вопросу обнадеживают", - сказал Шимшек.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин в 25% на товары из Канады и Мексики, исключением стали только канадские энергоресурсы, на них ставка составит 10%. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАТУРЦИЯКАНАДАДональд ТрампМехмет Шимшек
 
 
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