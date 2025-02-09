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Юрист рассказал, что будет грозить за неухоженный участок
Юрист рассказал, что будет грозить за неухоженный участок - 09.02.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал, что будет грозить за неухоженный участок
В России 1 марта вступит в силу закон, устанавливающий новые правила освоения земельных участков, находящихся в населенных пунктах и садоводствах. Что изменится | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T02:02+0300
2025-02-09T02:02+0300
2025-02-09T02:02+0300
дача
земельный участок
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В России 1 марта вступит в силу закон, устанавливающий новые правила освоения земельных участков, находящихся в населенных пунктах и садоводствах. Что изменится и как это повлияет на дачников и живущих за городом россиян, агентству “Прайм” рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.“Проект устанавливает трехлетний срок освоения земельных участков — приобретаемых или уже имеющихся. В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения”, — рассказал юрист.Он уточнил, что главная цель документа — побудить правообладателя использовать участок надлежащим образом и ухаживать за ним.“Поэтому в первую очередь, чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением. Если участок был предоставлен для строительства, в течение трех лет его необходимо выровнять, осушить и, как минимум, возвести фундамент будущего дома”, — пояснил собеседник агентства.Если земля предоставлена для садоводства, на ней достаточно возделывать любые культуры — декоративные, овощные или плодовые.“С помощью закона будет решена проблема земель, правообладатели которых потеряли интерес к их использованию и перестали следить за своим имуществом. Заброшенные участки портят внешний вид территорий и по умолчанию являются неэффективным использованием земельного ресурса. Таким образом, главное — чтобы участок был ухожен, имел опрятный вид и не простаивал без дела”, — заключил Филипп Терехин.
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дача, земельный участок
Юрист рассказал, что будет грозить за неухоженный участок
Юрист Терехин предупредил дачников о недопустимости оставлять участок неосвоенным
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В России 1 марта вступит в силу закон, устанавливающий новые правила освоения земельных участков, находящихся в населенных пунктах и садоводствах. Что изменится и как это повлияет на дачников и живущих за городом россиян, агентству “Прайм” рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
“Проект устанавливает трехлетний срок освоения земельных участков — приобретаемых или уже имеющихся. В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения”, — рассказал юрист.
Он уточнил, что главная цель документа — побудить правообладателя использовать участок надлежащим образом и ухаживать за ним.
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“Поэтому в первую очередь, чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением. Если участок был предоставлен для строительства, в течение трех лет его необходимо выровнять, осушить и, как минимум, возвести фундамент будущего дома”, — пояснил собеседник агентства.
Если земля предоставлена для садоводства, на ней достаточно возделывать любые культуры — декоративные, овощные или плодовые.
“С помощью закона будет решена проблема земель, правообладатели которых потеряли интерес к их использованию и перестали следить за своим имуществом. Заброшенные участки портят внешний вид территорий и по умолчанию являются неэффективным использованием земельного ресурса. Таким образом, главное — чтобы участок был ухожен, имел опрятный вид и не простаивал без дела”, — заключил Филипп Терехин.