https://1prime.ru/20250209/ukraina-854792182.html

В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине

В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ

В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T14:50+0300

2025-02-09T14:50+0300

2025-02-09T14:50+0300

политика

украина

всу

владимир зеленский

россия

владимир путин

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение", — написал Хинкл в соцсети Х.Россия неоднократно высказывала готовность к проведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В июне президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова незамедлительно прекратить огонь и приступить к переговорам при условии вывода ВСУ с территории новых регионов России, а также отказе Украины от вступления в НАТО и дальнейшей демилитаризации и денацификации страны. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены санкций против России.Помимо этого, в октябре Путин отметил, что Украина выдвигает свои требования по урегулированию конфликта, однако это нельзя считать полноценными переговорами. Президент также напомнил о том, что Владимир Зеленский ранее на законодательном уровне запретил Украине вести переговоры с Кремлем.

https://1prime.ru/20250209/kontakty-854792022.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, владимир зеленский, россия, владимир путин, москва