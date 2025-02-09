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В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
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В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине
В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:50+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение", — написал Хинкл в соцсети Х.Россия неоднократно высказывала готовность к проведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В июне президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова незамедлительно прекратить огонь и приступить к переговорам при условии вывода ВСУ с территории новых регионов России, а также отказе Украины от вступления в НАТО и дальнейшей демилитаризации и денацификации страны. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены санкций против России.Помимо этого, в октябре Путин отметил, что Украина выдвигает свои требования по урегулированию конфликта, однако это нельзя считать полноценными переговорами. Президент также напомнил о том, что Владимир Зеленский ранее на законодательном уровне запретил Украине вести переговоры с Кремлем.
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украина, всу, владимир зеленский, россия, владимир путин, москва
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, МОСКВА
14:50 09.02.2025
 
В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине

Журналист Хинкл: конфликт возможно завершить только капитуляцией Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
"Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение", — написал Хинкл в соцсети Х.
Россия неоднократно высказывала готовность к проведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В июне президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова незамедлительно прекратить огонь и приступить к переговорам при условии вывода ВСУ с территории новых регионов России, а также отказе Украины от вступления в НАТО и дальнейшей демилитаризации и денацификации страны. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены санкций против России.
Помимо этого, в октябре Путин отметил, что Украина выдвигает свои требования по урегулированию конфликта, однако это нельзя считать полноценными переговорами. Президент также напомнил о том, что Владимир Зеленский ранее на законодательном уровне запретил Украине вести переговоры с Кремлем.
Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине
14:24
 
ПолитикаУКРАИНАВСУВладимир ЗеленскийРОССИЯВладимир ПутинМОСКВА
 
 
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