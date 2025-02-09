https://1prime.ru/20250209/ukraina-854792182.html
В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине
В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:50+0300
2025-02-09T14:50+0300
2025-02-09T14:50+0300
политика
украина
всу
владимир зеленский
россия
владимир путин
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение", — написал Хинкл в соцсети Х.Россия неоднократно высказывала готовность к проведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В июне президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова незамедлительно прекратить огонь и приступить к переговорам при условии вывода ВСУ с территории новых регионов России, а также отказе Украины от вступления в НАТО и дальнейшей демилитаризации и денацификации страны. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены санкций против России.Помимо этого, в октябре Путин отметил, что Украина выдвигает свои требования по урегулированию конфликта, однако это нельзя считать полноценными переговорами. Президент также напомнил о том, что Владимир Зеленский ранее на законодательном уровне запретил Украине вести переговоры с Кремлем.
https://1prime.ru/20250209/kontakty-854792022.html
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, владимир зеленский, россия, владимир путин, москва
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, МОСКВА
В США назвали единственный способ завершения конфликта на Украине
Журналист Хинкл: конфликт возможно завершить только капитуляцией Украины
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Капитуляция Украины без каких-либо условий — это единственный вариант в решении конфликта, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
"Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение", — написал Хинкл в соцсети Х
.
Россия неоднократно высказывала готовность к проведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В июне президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова незамедлительно прекратить огонь и приступить к переговорам при условии вывода ВСУ с территории новых регионов России, а также отказе Украины от вступления в НАТО и дальнейшей демилитаризации и денацификации страны. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены санкций против России.
Помимо этого, в октябре Путин отметил, что Украина выдвигает свои требования по урегулированию конфликта, однако это нельзя считать полноценными переговорами. Президент также напомнил о том, что Владимир Зеленский ранее на законодательном уровне запретил Украине вести переговоры с Кремлем.
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине