https://1prime.ru/20250209/uolts-854795015.html

Уолц раскритиковал деятельность USAID

Уолц раскритиковал деятельность USAID - 09.02.2025, ПРАЙМ

Уолц раскритиковал деятельность USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) не выполняет задачи по сдерживанию влияния КНР и не соответствует стратегическим интересам Вашингтона, заявил... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T19:00+0300

2025-02-09T19:00+0300

2025-02-09T19:00+0300

usaid

сша

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ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) не выполняет задачи по сдерживанию влияния КНР и не соответствует стратегическим интересам Вашингтона, заявил советник американского президента по национальнй безопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC. "Эти миссии и программы зачастую не соответствуют стратегическим интересам США, таким как противодействие влиянию Китая. Они занимаются всевозможными другими делами, которые, откровенно говоря, не совпадают с видением президента", — сказал он. По словам советника, существенная часть выделяемых средств не доходит до нуждающихся. "Слишком часто до людей в реальной нужде доходит лишь часть средств — из-за цепочки подрядчиков и субподрядчиков. Деньги расходуются неэффективно, и нужно тщательно разобраться в этом вопросе. Именно этим мы и занимаемся", — отметил Уолц. Он добавил, что имеет личный опыт работы на Ближнем Востоке, где сталкивался с неэффективным использованием средств USAID.

https://1prime.ru/20250209/mask-854788649.html

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

usaid, сша