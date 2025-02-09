https://1prime.ru/20250209/uolts-854795015.html
Уолц раскритиковал деятельность USAID
Уолц раскритиковал деятельность USAID - 09.02.2025, ПРАЙМ
Уолц раскритиковал деятельность USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) не выполняет задачи по сдерживанию влияния КНР и не соответствует стратегическим интересам Вашингтона, заявил... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T19:00+0300
2025-02-09T19:00+0300
2025-02-09T19:00+0300
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ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) не выполняет задачи по сдерживанию влияния КНР и не соответствует стратегическим интересам Вашингтона, заявил советник американского президента по национальнй безопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC. "Эти миссии и программы зачастую не соответствуют стратегическим интересам США, таким как противодействие влиянию Китая. Они занимаются всевозможными другими делами, которые, откровенно говоря, не совпадают с видением президента", — сказал он. По словам советника, существенная часть выделяемых средств не доходит до нуждающихся. "Слишком часто до людей в реальной нужде доходит лишь часть средств — из-за цепочки подрядчиков и субподрядчиков. Деньги расходуются неэффективно, и нужно тщательно разобраться в этом вопросе. Именно этим мы и занимаемся", — отметил Уолц. Он добавил, что имеет личный опыт работы на Ближнем Востоке, где сталкивался с неэффективным использованием средств USAID.
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usaid, сша
Уолц раскритиковал деятельность USAID
Уолц: USAID не борется с влиянием Китая и не соответствует стратегическим интересам США
ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) не выполняет задачи по сдерживанию влияния КНР и не соответствует стратегическим интересам Вашингтона, заявил советник американского президента по национальнй безопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC.
"Эти миссии и программы зачастую не соответствуют стратегическим интересам США, таким как противодействие влиянию Китая. Они занимаются всевозможными другими делами, которые, откровенно говоря, не совпадают с видением президента", — сказал он.
По словам советника, существенная часть выделяемых средств не доходит до нуждающихся.
Маск пошутил над "независимыми" СМИ, оставшимся без финансирования USAID
"Слишком часто до людей в реальной нужде доходит лишь часть средств — из-за цепочки подрядчиков и субподрядчиков. Деньги расходуются неэффективно, и нужно тщательно разобраться в этом вопросе. Именно этим мы и занимаемся", — отметил Уолц.
Он добавил, что имеет личный опыт работы на Ближнем Востоке, где сталкивался с неэффективным использованием средств USAID.