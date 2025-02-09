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На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент" - 09.02.2025, ПРАЙМ
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На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент"
На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент" - 09.02.2025, ПРАЙМ
На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент"
В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере во время запуска двигателя, пострадавших и угрозы разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленинградской... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T14:13+0300
2025-02-09T14:22+0300
энергетика
ленинградская область
усть-луга
танкер
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере во время запуска двигателя, пострадавших и угрозы разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram- канале."Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует", - отметил он.Глава региона добавил, что экипаж эвакуирован, пострадавших в результате инцидента нет.Сейчас проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.
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ленинградская область, усть-луга, танкер
Энергетика, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Усть-Луга, танкер
14:13 09.02.2025 (обновлено: 14:22 09.02.2025)
 
На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент"

Губернатор Ленобласти сообщил о "техногенном инцидента" на танкере в порту Усть-Луга

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота морского торгового порта Усть-Луга
Работа морского торгового порта Усть-Луга - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере во время запуска двигателя, пострадавших и угрозы разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram- канале.
"Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует", - отметил он.
Глава региона добавил, что экипаж эвакуирован, пострадавших в результате инцидента нет.
Сейчас проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.
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