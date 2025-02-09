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На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент"

На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент" - 09.02.2025, ПРАЙМ

На танкере в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент"

В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере во время запуска двигателя, пострадавших и угрозы разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленинградской... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T14:13+0300

2025-02-09T14:13+0300

2025-02-09T14:22+0300

энергетика

ленинградская область

усть-луга

танкер

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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере во время запуска двигателя, пострадавших и угрозы разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram- канале."Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует", - отметил он.Глава региона добавил, что экипаж эвакуирован, пострадавших в результате инцидента нет.Сейчас проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.

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усть-луга

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ленинградская область, усть-луга, танкер