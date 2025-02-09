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Франция поддерживает цветущий на Украине неонацизм, считает Захарова

Франция поддерживает цветущий на Украине неонацизм, считает Захарова - 09.02.2025, ПРАЙМ

Франция поддерживает цветущий на Украине неонацизм, считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью с агентством РИА Новости подвергла критике позицию Франции в отношении Украины, заявив, что Париж... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T08:52+0300

2025-02-09T08:52+0300

2025-02-09T08:52+0300

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью с агентством РИА Новости подвергла критике позицию Франции в отношении Украины, заявив, что Париж официально поддерживает неонацизм посредством поставок вооружений.Как отметила Захарова, французские власти открыто оказывают поддержку неонацистским формированиям на Украине, которые со временем уже мутировали в террористическую угрозу.Неонацизм на Украине никуда не исчез, он до сих пор остается в стране "сущностным звеном", пояснила официальный представитель МИД. Однако, дополнила Захарова, украинский неонацизм по своей методологии превратился в международную террористическую структуру."Почему международную? Посмотрите, сколько там наёмников. Почему террористическую? По образу действия вы прекрасно понимаете, буквально каждый день совершаются теракты против мирных жителей, против детей, против женщин, против стариков", - добавила официальный представитель МИД. Франция поддерживает киевский режим, предоставляя Украине вооружение, финансовую и политическую поддержку, но при этом ни разу не осуждая происходящее, подчеркнула Захарова.Одним из примеров поддержки Украины со стороны Франции Захарова отметила поставку французских истребителей Mirage 2000.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о прибытии первых французских самолётов на Украину. Захарова, в свою очередь, отметила, что подобные действия лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик как для Запада, так и для Украины, которая постоянно требует новых поставок денег и оружия.Владимир Зеленский и его режим, который фактически создан руками Запада, полностью осознает безвыходность ситуации, однако Зеленский продолжает требовать все больших вложений денег и вооружений, а Западу остается только продолжать "подбрасывать" финансирование и вооружение для Украины, отметила официальный представитель МИД. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и обеспечит подготовку украинских пилотов до конца года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250208/854773359.html

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россия, мария захарова, украина, владимир зеленский, франция, эммануэль макрон, запад