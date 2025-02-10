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Абхазия получит от России дополнительный объем электроэнергии
Абхазия получит от России дополнительный объем электроэнергии - 10.02.2025, ПРАЙМ
Абхазия получит от России дополнительный объем электроэнергии
Россия дополнительно поставит Абхазии 182 миллиона кВт.ч электроэнергии, сообщает в понедельник минэнерго республики. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:33+0300
2025-02-10T16:33+0300
2025-02-10T16:33+0300
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СУХУМ, 10 фев - ПРАЙМ. Россия дополнительно поставит Абхазии 182 миллиона кВт.ч электроэнергии, сообщает в понедельник минэнерго республики. С 23 декабря прошлого года Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Объем поставок составляет 327 миллионов кВт.ч. По данным "Черноморэнерго", этого объема электричества хватит до середины февраля. Как сообщил 6 февраля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии. "Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия достигнуто соглашение о получении дополнительного объема электроэнергии для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики. Согласно подписанному договору между "Интер РАО" и "Черноморэнерго", объем коммерческого перетока электроэнергии составит 182 миллиона киловатт часов", - говорится в сообщении пресс-службы. "Общая стоимость перетока составит 830 миллионов рублей. Это средства финансовой помощи России Абхазии, недополученные в 2024 году", - пояснили в пресс-службе минэнерго. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. В Абхазии с 7 февраля отменены веерные отключения света на фоне договоренности о поставке электричества из РФ.
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абхазия, рф
Абхазия получит от России дополнительный объем электроэнергии
Абхазия получит от России еще 182 миллиона кВт.ч электроэнергии
СУХУМ, 10 фев - ПРАЙМ. Россия дополнительно поставит Абхазии 182 миллиона кВт.ч электроэнергии, сообщает в понедельник минэнерго республики.
С 23 декабря прошлого года Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Объем поставок составляет 327 миллионов кВт.ч. По данным "Черноморэнерго", этого объема электричества хватит до середины февраля. Как сообщил 6 февраля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии.
"Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия достигнуто соглашение о получении дополнительного объема электроэнергии для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики. Согласно подписанному договору между "Интер РАО" и "Черноморэнерго", объем коммерческого перетока электроэнергии составит 182 миллиона киловатт часов", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Общая стоимость перетока составит 830 миллионов рублей. Это средства финансовой помощи России Абхазии, недополученные в 2024 году", - пояснили в пресс-службе минэнерго.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. В Абхазии с 7 февраля отменены веерные отключения света на фоне договоренности о поставке электричества из РФ.
Новак: РФ готова найти решения, чтобы в Абхазии не был веерных отключений