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Аэропорт Брюсселя отменил рейсы на вылет - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Брюсселя отменил рейсы на вылет
Аэропорт Брюсселя отменил рейсы на вылет - 10.02.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Брюсселя отменил рейсы на вылет
Международный аэропорт Брюсселя сообщил, что не будет отправлять рейсы на вылет 13 февраля в связи с национальной забастовкой; с рейсами, прибывающими в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:45+0300
2025-02-10T19:46+0300
экономика
аэропорт брюсселя
ограничения
забастовка
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - ПРАЙМ. Международный аэропорт Брюсселя сообщил, что не будет отправлять рейсы на вылет 13 февраля в связи с национальной забастовкой; с рейсами, прибывающими в бельгийскую столицу, также возможны проблемы. "В связи с национальной манифестацией 13 февраля и объявленной значительным числом сотрудников безопасности и обслуживания забастовкой, мы ожидаем серьезные перебои в операционной деятельности в этот день. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников и после консультаций с авиакомпаниями мы приняли решение отменить отправку пассажирских рейсов 13 февраля", - говорится в заявлении аэропорта. Также сообщается о возможной отмене некоторых рейсов, прибывающих в Брюссель. Ранее профсоюзы объявили о масштабной акции в Брюсселе и других городах из-за несогласия с социальной политикой нового кабинета министров. Как сообщалось ранее, 13 февраля в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел НАТО.
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аэропорт брюсселя, ограничения, забастовка
Экономика, аэропорт Брюсселя, ограничения, забастовка
19:45 10.02.2025 (обновлено: 19:46 10.02.2025)
 
Аэропорт Брюсселя отменил рейсы на вылет

Аэропорт Брюсселя отменил рейсы на вылет 13 февраля из-за забастовки

© AFP / BELGA/Marc GysensПолиция Бельгиии аэропорту Брюсселя
Полиция Бельгиии аэропорту Брюсселя - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© AFP / BELGA/Marc Gysens
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - ПРАЙМ. Международный аэропорт Брюсселя сообщил, что не будет отправлять рейсы на вылет 13 февраля в связи с национальной забастовкой; с рейсами, прибывающими в бельгийскую столицу, также возможны проблемы.
"В связи с национальной манифестацией 13 февраля и объявленной значительным числом сотрудников безопасности и обслуживания забастовкой, мы ожидаем серьезные перебои в операционной деятельности в этот день. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников и после консультаций с авиакомпаниями мы приняли решение отменить отправку пассажирских рейсов 13 февраля", - говорится в заявлении аэропорта.
Также сообщается о возможной отмене некоторых рейсов, прибывающих в Брюссель.
Ранее профсоюзы объявили о масштабной акции в Брюсселе и других городах из-за несогласия с социальной политикой нового кабинета министров.
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Как сообщалось ранее, 13 февраля в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел НАТО.
 
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