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Российский рынок акций начал сессию ростом

Российский рынок акций начал сессию ростом - 10.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций начал сессию ростом

Российский рынок акций растет в начале основной сессии понедельника и подошел вплотную к психологическому уровню 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T11:30+0300

2025-02-10T11:30+0300

2025-02-10T11:30+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной сессии понедельника и подошел вплотную к психологическому уровню 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.16 мск повышался на 0,66%, до 2986,01 пункта. Ранее в ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи рос до 2997,19 пункта - максимума с июля прошлого года. В частности, дорожают бумаги "Юнипро" (+3%), "Т-Техно" (+1,8%), Сбербанка (+1,7%). Дешевеют бумаги ЮГК (-1,9%), "Позитива" (-4,5%), "Селигдара" (-1,3%), НЛМК (-0,1%). С учетом улучшения внешнего фона - в первую очередь, роста нефтяных котировок - и устойчивых ожиданий геополитического позитива, в понедельник ожидается расширение спроса на ключевые "фишки" и возобновление повышательного движения индекса Мосбиржи, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Выход рыночного индикатора выше "круглой" отметки 3000 пунктов по индексу остается нашим базовым сценарием", - добавляет эксперт. Рынок вплотную подошел к важной отметке 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Причиной этого являются ожидания геополитического урегулирования и мягкости Банка России на заседании в пятницу. Однако до пятницы вероятность выхода рынка из "боковика" оцениваем как небольшую, хотя рисковым инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях, поскольку вероятность позитивного для рынка исхода выше", - добавляет он.

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россия, мосбиржа, рынки