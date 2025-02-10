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Российский рынок акций продолжает уверенный рост
Российский рынок акций продолжает уверенный рост - 10.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает уверенный рост
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, преодолевая отметку в 3000 пунктов впервые с... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:57+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, преодолевая отметку в 3000 пунктов впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.39 мск рос на 1,32%, до 3 005,76 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,27%, до 75,61 доллара за баррель. "Российский рынок акций открылся с большим межсессионным разрывом вверх и некоторое время повышался, обновляя вершины с конца февраля… В начале основной сессии наши фондовые индикаторы сдали позиции, но оставались в хорошем плюсе и вскоре устремились вверх. Индекс Мосбиржи впервые с июля 2024 года превысил психологически важный уровень 3000 пунктов", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Более уверенной восходящей динамике российского рынка препятствует очередной импульс укрепления рубля, однако его компенсирует активный рост нефтяных цен. Главным же драйвером подорожания наших акций остаются ожидания улучшения для России геополитической обстановки, отмечает эксперт. Никита Степанов из ФГ "Финам" отмечает, что инвесторы сейчас находятся в ожидании заседания ЦБ 14 февраля. "Мы считаем, что на заседании в феврале ЦБ не даст никаких намеков на изменение в траектории ДКП и будет отсылать к следующим заседаниям в марте или апреле... Именно апрельское заседание может стать ключевым в этом году", - комментирует он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+3,87%), "ЭН + Групп" (+3,84%), "Юнипро" (+3,73%), "Новатэка" (+3,63%), "Алросы" (+2,89%), ВК (+2,34%). "Котировки "Группы Позитив" отыгрывают продажами данные отчета за 2024 год, в котором компания поставила своих продуктов на сумму 26 миллиардов рублей, что оказалось ниже консенсуса рынка и ориентиров менеджмента", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения – акции "Позитива" (-5,58%), "Совкомфлота" (-1,45%), "Норникеля" (-0,85%), "Новабев групп" (-0,85%), "Норникеля" (-0,68%), "М.Видео" (-0,53%). ПРОГНОЗЫ Степанов ожидает закрытия в "зеленой зоне". "Если не появятся новости, ставящие под сомнения такой сценарий, скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит подъем со следующей целью в районе семимесячной вершины 3060 пунктов", - считает Бабин.
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москва, мосбиржа, рынки, торги, российский рынок акций
Экономика, МОСКВА, Мосбиржа, Рынки, Торги, российский рынок акций
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, преодолевая отметку в 3000 пунктов впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.39 мск рос на 1,32%, до 3 005,76 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,27%, до 75,61 доллара за баррель.
"Российский рынок акций открылся с большим межсессионным разрывом вверх и некоторое время повышался, обновляя вершины с конца февраля… В начале основной сессии наши фондовые индикаторы сдали позиции, но оставались в хорошем плюсе и вскоре устремились вверх. Индекс Мосбиржи впервые с июля 2024 года превысил психологически важный уровень 3000 пунктов", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Более уверенной восходящей динамике российского рынка препятствует очередной импульс укрепления рубля, однако его компенсирует активный рост нефтяных цен. Главным же драйвером подорожания наших акций остаются ожидания улучшения для России геополитической обстановки, отмечает эксперт.
Никита Степанов из ФГ "Финам" отмечает, что инвесторы сейчас находятся в ожидании заседания ЦБ 14 февраля. "Мы считаем, что на заседании в феврале ЦБ не даст никаких намеков на изменение в траектории ДКП и будет отсылать к следующим заседаниям в марте или апреле... Именно апрельское заседание может стать ключевым в этом году", - комментирует он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+3,87%), "ЭН + Групп" (+3,84%), "Юнипро" (+3,73%), "Новатэка" (+3,63%), "Алросы" (+2,89%), ВК (+2,34%).
"Котировки "Группы Позитив" отыгрывают продажами данные отчета за 2024 год, в котором компания поставила своих продуктов на сумму 26 миллиардов рублей, что оказалось ниже консенсуса рынка и ориентиров менеджмента", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения – акции "Позитива" (-5,58%), "Совкомфлота" (-1,45%), "Норникеля" (-0,85%), "Новабев групп" (-0,85%), "Норникеля" (-0,68%), "М.Видео" (-0,53%).
Степанов ожидает закрытия в "зеленой зоне".
"Если не появятся новости, ставящие под сомнения такой сценарий, скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит подъем со следующей целью в районе семимесячной вершины 3060 пунктов", - считает Бабин.
Российский рынок акций начал сессию ростом