https://1prime.ru/20250210/aktsii-854824058.html

Российский рынок акций показал рост

Российский рынок акций показал рост - 10.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,55% по основному индексу, который превысил круглую отметку в 3000 пунктов, впервые | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T19:01+0300

2025-02-10T19:01+0300

2025-02-10T19:02+0300

экономика

российский рынок акций

рост

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,55% по основному индексу, который превысил круглую отметку в 3000 пунктов, впервые с прошлого лета, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,55%, до 3 012,39 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 3,14%, до 1 058,25 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,06%, до 980,52 пункта.

https://1prime.ru/20250207/rynok-854768451.html

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российский рынок акций, рост