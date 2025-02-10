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Российский рынок акций показал рост
Российский рынок акций показал рост - 10.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,55% по основному индексу, который превысил круглую отметку в 3000 пунктов, впервые | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:01+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,55% по основному индексу, который превысил круглую отметку в 3000 пунктов, впервые с прошлого лета, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,55%, до 3 012,39 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 3,14%, до 1 058,25 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,06%, до 980,52 пункта.
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российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций показал рост
Индекс Мосбиржи понедельника вырос на 1,55%, превысив 3000 пунктов
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 1,55% по основному индексу, который превысил круглую отметку в 3000 пунктов, впервые с прошлого лета, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,55%, до 3 012,39 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 3,14%, до 1 058,25 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,06%, до 980,52 пункта.
Российский рынок акций немного снизился перед выходными