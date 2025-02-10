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В Москве может подорожать аренда складов - 10.02.2025, ПРАЙМ
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В Москве может подорожать аренда складов
В Москве может подорожать аренда складов - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Москве может подорожать аренда складов
Аренда складских комплексов в Московском регионе по итогам 2025 года может подорожать на 11% - до 13,9 тысячи рублей за квадратный метр в год, прогнозируют в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:28+0300
2025-02-10T10:28+0300
экономика
москва
склад
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Аренда складских комплексов в Московском регионе по итогам 2025 года может подорожать на 11% - до 13,9 тысячи рублей за квадратный метр в год, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers. По данным компании, за 2024 год базовая средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на готовые складские помещения классов А и B в Московском регионе выросла на 49% - до рекордных 12,6 тысячи рублей за квадратный метр. "На конец текущего года средневзвешенная базовая арендная ставка может вырасти еще на 10,5% и достичь 13,88 тысячи рублей за квадратный метр в год. Причинами этого являются высокий спрос на складские площади и как следствие - низкий показатель вакансии", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что на протяжении всего 2024 года доля свободных складских помещений в Московском регионе сохранялась на уровне ниже 1%, зафиксировавшись на конец периода на отметке 0,5%. В текущем году уровень вакансии может достичь 1%. "Однако увеличение вакансии не станет катализатором снижения арендных ставок. Согласно опросу Банка России на декабрь 2024 года, средний показатель ключевой ставки на 2025 год ожидается на уровне 21,3%, при этом инфляция сохранится на высоком значении 8,2%. В совокупности это отразится как на повышении стоимости строительства, так и в целом на финансировании складских проектов и их эксплуатации", - добавляется в сообщении.
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москва, склад
Экономика, МОСКВА, склад
10:28 10.02.2025
 
В Москве может подорожать аренда складов

Nikoliers: аренда московских складов может подорожать в 2025 году на 11%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроизводство
Производство - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Аренда складских комплексов в Московском регионе по итогам 2025 года может подорожать на 11% - до 13,9 тысячи рублей за квадратный метр в год, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers.
По данным компании, за 2024 год базовая средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на готовые складские помещения классов А и B в Московском регионе выросла на 49% - до рекордных 12,6 тысячи рублей за квадратный метр.
"На конец текущего года средневзвешенная базовая арендная ставка может вырасти еще на 10,5% и достичь 13,88 тысячи рублей за квадратный метр в год. Причинами этого являются высокий спрос на складские площади и как следствие - низкий показатель вакансии", - отмечается в сообщении.
В нем указывается, что на протяжении всего 2024 года доля свободных складских помещений в Московском регионе сохранялась на уровне ниже 1%, зафиксировавшись на конец периода на отметке 0,5%. В текущем году уровень вакансии может достичь 1%.
"Однако увеличение вакансии не станет катализатором снижения арендных ставок. Согласно опросу Банка России на декабрь 2024 года, средний показатель ключевой ставки на 2025 год ожидается на уровне 21,3%, при этом инфляция сохранится на высоком значении 8,2%. В совокупности это отразится как на повышении стоимости строительства, так и в целом на финансировании складских проектов и их эксплуатации", - добавляется в сообщении.
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