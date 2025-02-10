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Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР

Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР - 10.02.2025, ПРАЙМ

Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР

Китайские государственные автомобильные компании Dongfeng и Changan могут объединиться в одну структуру, которая станет крупнейшим производителем автомашин в... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T16:48+0300

2025-02-10T16:48+0300

2025-02-10T16:48+0300

бизнес

китай

dongfeng

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Китайские государственные автомобильные компании Dongfeng и Changan могут объединиться в одну структуру, которая станет крупнейшим производителем автомашин в Китае, сообщает South China Morning Post в понедельник. В воскресенье на Шэньчжэньской фондовой бирже, на которой в основном торгуются акции государственных предприятий Китая, Dongfeng Motor Group и Chongqing Changan Automobile выпустили заявления о возможной реструктуризации и смене контролирующих акционеров компаний. "Заявления двух компаний указывают на потенциальное слияние государственных материнских компаний, хотя они и не дали четкого ответа на этот вопрос… У правительства Китая есть причины поощрять консолидацию автомобильного сектора, так как жесткая конкуренция охватила большинство игроков,"- считает управляющий инвестиционным фондом Шанхайской компании Loyal Wealth Management Иван Ли, его слова приводит издание. Сообщается, что если компании объединятся, тогда новая структура займет первое место по объемам продаж в Китае. Так, по итогам 2024 года, Dongfeng продала 2,48 миллиона машин, а Changan – 2,68 миллиона, а BYD, которая является крупнейшим в мире производителем электромобилей, в прошлом году продала 4,27 миллиона машин. Издание пишет, что Китай с 2009 года является самым большим автомобильным рынком в мире, производственная мощность отрасли составляет 40 миллионов авто в год, на долю страны приходится около 60% от всех продаж электромобилей в мире. Ранее РИА Новости на основании данных статведомств двух стран подсчитало, что США стали еще сильнее уступать Китаю, крупнейшему игроку в отрасли, в поставках легковых автомобилей на мировой рынок: по итогам января-ноября экспорт легковушек из США просел на 7%, до 54,8 миллиарда долларов, из-за чего разрыв по этому показателю между ними вырос в 2,5 раза в годовом выражении.

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бизнес, китай, dongfeng