Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250210/avto-854820646.html
Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР
Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР - 10.02.2025, ПРАЙМ
Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР
Китайские государственные автомобильные компании Dongfeng и Changan могут объединиться в одну структуру, которая станет крупнейшим производителем автомашин в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:48+0300
2025-02-10T16:48+0300
бизнес
китай
dongfeng
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794041_0:52:3031:1756_1920x0_80_0_0_311fb2e48b7e4838410b59235fe71dbe.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Китайские государственные автомобильные компании Dongfeng и Changan могут объединиться в одну структуру, которая станет крупнейшим производителем автомашин в Китае, сообщает South China Morning Post в понедельник. В воскресенье на Шэньчжэньской фондовой бирже, на которой в основном торгуются акции государственных предприятий Китая, Dongfeng Motor Group и Chongqing Changan Automobile выпустили заявления о возможной реструктуризации и смене контролирующих акционеров компаний. "Заявления двух компаний указывают на потенциальное слияние государственных материнских компаний, хотя они и не дали четкого ответа на этот вопрос… У правительства Китая есть причины поощрять консолидацию автомобильного сектора, так как жесткая конкуренция охватила большинство игроков,"- считает управляющий инвестиционным фондом Шанхайской компании Loyal Wealth Management Иван Ли, его слова приводит издание. Сообщается, что если компании объединятся, тогда новая структура займет первое место по объемам продаж в Китае. Так, по итогам 2024 года, Dongfeng продала 2,48 миллиона машин, а Changan – 2,68 миллиона, а BYD, которая является крупнейшим в мире производителем электромобилей, в прошлом году продала 4,27 миллиона машин. Издание пишет, что Китай с 2009 года является самым большим автомобильным рынком в мире, производственная мощность отрасли составляет 40 миллионов авто в год, на долю страны приходится около 60% от всех продаж электромобилей в мире. Ранее РИА Новости на основании данных статведомств двух стран подсчитало, что США стали еще сильнее уступать Китаю, крупнейшему игроку в отрасли, в поставках легковых автомобилей на мировой рынок: по итогам января-ноября экспорт легковушек из США просел на 7%, до 54,8 миллиарда долларов, из-за чего разрыв по этому показателю между ними вырос в 2,5 раза в годовом выражении.
https://1prime.ru/20250210/avto-854817005.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794041_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f729024d67bacdec95a9d4a1c15b8f3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, dongfeng
Бизнес, КИТАЙ, DONGFENG
16:48 10.02.2025
 
Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР

SCMP: Dongfeng и Changan могу объединиться в крупнейшего производителя авто в КНР

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Китайские государственные автомобильные компании Dongfeng и Changan могут объединиться в одну структуру, которая станет крупнейшим производителем автомашин в Китае, сообщает South China Morning Post в понедельник.
В воскресенье на Шэньчжэньской фондовой бирже, на которой в основном торгуются акции государственных предприятий Китая, Dongfeng Motor Group и Chongqing Changan Automobile выпустили заявления о возможной реструктуризации и смене контролирующих акционеров компаний.
"Заявления двух компаний указывают на потенциальное слияние государственных материнских компаний, хотя они и не дали четкого ответа на этот вопрос… У правительства Китая есть причины поощрять консолидацию автомобильного сектора, так как жесткая конкуренция охватила большинство игроков,"- считает управляющий инвестиционным фондом Шанхайской компании Loyal Wealth Management Иван Ли, его слова приводит издание.
Сообщается, что если компании объединятся, тогда новая структура займет первое место по объемам продаж в Китае. Так, по итогам 2024 года, Dongfeng продала 2,48 миллиона машин, а Changan – 2,68 миллиона, а BYD, которая является крупнейшим в мире производителем электромобилей, в прошлом году продала 4,27 миллиона машин.
Издание пишет, что Китай с 2009 года является самым большим автомобильным рынком в мире, производственная мощность отрасли составляет 40 миллионов авто в год, на долю страны приходится около 60% от всех продаж электромобилей в мире.
Ранее РИА Новости на основании данных статведомств двух стран подсчитало, что США стали еще сильнее уступать Китаю, крупнейшему игроку в отрасли, в поставках легковых автомобилей на мировой рынок: по итогам января-ноября экспорт легковушек из США просел на 7%, до 54,8 миллиарда долларов, из-за чего разрыв по этому показателю между ними вырос в 2,5 раза в годовом выражении.
Работа автосервиса - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Названы самые бюджетные в обслуживании авто
15:20
 
БизнесКИТАЙDONGFENG
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала